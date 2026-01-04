亞股開年首日收高 彭博：AI泡沫和各國利率政策分歧 恐壓抑漲勢

亞洲股市在2026年的首個交易日開紅盤，但未來漲勢可能面臨阻力，因市場擔憂人工智慧（AI）泡沫化和亞洲各國的利率政策走向分歧。圖為南韓綜合指數1月2日收盤大漲2.3%。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕亞洲股市在2026年的首個交易日開紅盤，但未來漲勢可能面臨阻力。《彭博》報導，這主要是因為市場擔憂人工智慧（AI）泡沫化和亞洲各國的利率政策走向分歧。

亞洲與全球AI供應鏈的緊密聯繫，使其非常容易受到美國股市任何劇烈反轉的影響。去年，MSCI亞洲股票指數漲幅勝過全球同類指數近5個百分點，創下2017年以來的最佳相對表現，因此AI股已成為投資人關注的焦點。

政策分歧將是另1個關鍵驅動因素。中國和印度的政策專注於促進成長，而日本、澳洲和紐西蘭則傾向於抑制通膨。與此同時，資金可能會輪動到那些被認為更能抵禦外部衝擊的落後股。

去年對AI的投資熱潮，是推動亞洲股市漲幅勝過全球股市的關鍵因素，這股熱潮延續到2026年，使亞洲資訊技術指數在開年首個交易日1月2日創下歷史新高。

儘管有些分析師認為，因估值較低，亞洲是投資AI的更好場所，但也有分析師指出，少數幾家大型科技公司集中在台灣和南韓等市場，有更大的集中風險。隨著這一輪上漲行情的延續，股市波動性可能會加劇。

瀚亞投資香港亞洲股票客戶投資基金經理黃嘉權表示：「我們認為這是像是一種AI疲勞，而不是泡沫。但如果AI資本支出整體回落或獲利軌跡開始惡化，就會存在一些風險。」

此外， 目前市場普遍預期美國聯準會（Fed）將在今年兩度降息，其政策前景將持續左右亞洲的資本流動和風險情緒。Fed的寬鬆貨幣政策將為從印度到泰國等亞洲央行提供降低借貸成本、刺激經濟成長的空間。

相較之下，日本央行則面臨更積極升息的壓力，以抑制通膨和日圓過度疲軟。同樣的，紐西蘭央行也暗示，其降息週期可能已經結束，而市場也越來越預期澳洲央行將轉向收緊政策。

激石集團（Pepperstone Group）研究策略師吳迪琳表示：「印度持續的低利率環境可能會為股市帶來溫和的利多，而泰國、馬來西亞和中國可能進一步放鬆貨幣政策，則可能提振股市。整體而言，政策靈活性強、獲利韌性高的市場和行業將成為贏家，而高槓桿或對利率敏感的資產則面臨更大的壓力。」

