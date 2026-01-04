OpenAI正撤離中國 拋棄中國立訊、轉向擁抱鴻海

OpenAI與富士康加強了合作關係，其中包括一項戰略合作夥伴關係，旨在擴大在美國境內人工智慧基礎設施硬體的設計和製造。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕綜合外媒報導，OpenAI正在更換其首款消費級AI設備的製造合作夥伴，將其轉移到台灣鴻海科技集團的富士康，以擺脫對中國的依賴。原本計畫由中國供應商立訊精密負責生產，但為了實現供應鏈多元化並規避地緣政治風險，OpenAI正考慮將生產基地遷出中國，並在越南或美國組裝。

OpenAI正計劃將其人工智慧消費設備「Gumdrop」的生產計劃轉移至富士康。這款由OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）構思的人工智慧裝置是一款「環境感知型」裝置。據悉，它是一款智慧型筆或小型可穿戴設備，配備語音和攝影機功能，可以將手寫筆記轉換為文字。預計2026年後開始商業化。

富士康先前曾組裝過蘋果iPhone和GooglePixel等設備，此次與OpenAI的合作可望拓展在人工智慧相關硬體領域的業務。此次生產轉移符合OpenAI減少對中國依賴、增強供應鏈安全性和彈性的策略性措施。

OpenAI與富士康加強了合作關係，其中包括一項戰略合作夥伴關係，旨在擴大在美國境內人工智慧基礎設施硬體的設計和製造，這是其整體供應鏈重組工作的一部分。關於與富士康關係的深化，雙方已宣佈建立戰略合作夥伴關係，以擴大在美國境內AI基礎設施硬體的設計和製造，從而進一步重組整個供應鏈。

