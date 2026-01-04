台積電被譽為「造王者」外媒曝掌握AI爆炸性成長關鍵這項能力

台積電對於其他晶片製造商和設計商能否生存發展正變得越來越關鍵。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電控制著先進的CoWoS封裝產能，決定了哪些人工智慧（AI）晶片製造商可以擴大生產規模。外媒報導，這就是為什麼台積電掌握著人工智慧爆炸性成長的關鍵。

247wallst報導，台積電對於其他晶片製造商和設計商能否生存發展正變得越來越關鍵。隨著先進封裝技術成為新的產業瓶頸，台積電的CoWoS產能將決定誰能擴展運算規模。這種「造王者」的能力：台積電決定參與者的位置，最終可以決定人工智慧市場的贏家和輸家。

自2023年以來，人工智慧革命發展迅速，從聊天機器人到自動駕駛系統，各種應用都離不開它的驅動，並創造數萬億美元的市場價值。科技巨頭已在資料中心和專用硬體方面投入巨資，以滿足訓練和推理任務的激增需求。然而，一些限制因素正在顯現，限制著這一成長速度。

供應鏈瓶頸限制了人工智慧新技術的規模化發展速度（尤其是在先進製造業領域）。電力供應和零件短缺進一步阻礙了其擴張。台積電是決定人工智慧發展速度和規模的關鍵因素之一。

主導先進CoWoS封裝產能

由於無法取得台積電的CoWoS封裝技術，Google已將其2026年TPU（張量處理單元）產量目標從400萬個減少到300萬個。此次調整源於台積電CoWoS先進封裝產能的供應受限，輝達已獲得台積電CoWoS一半以上的產能，效期至2027年。

CoWoS將處理器與高頻寬記憶體整合在矽中介層上，這對於高效能AI加速器至關重要。產能不足會導致成品晶片無法大規模部署。其他媒體先前也曾通報產能限制問題。

台積電在CoWoS技術領域佔據主導地位，但人工智慧的爆炸性需求已超過其產能擴張速度。輝達已鎖定其2026年和2027年超過一半的可用產能，這使得Google等競爭對手的產能受到限制。這迫使Google削減了其客製化晶片的生產目標，儘管Google內部對其客製化晶片的需求十分強勁。

這個問題凸顯了供應分配如今對人工智慧硬體格局的影響，其影響甚至超過了設計或需求本身。晶片製造商和設計商正在激烈爭奪台積電的生產排位。這種動態與能源限制資料中心建置的情況類似。電網難以支撐大規模、不斷擴張的人工智慧基礎設施，限制其發展機會。然而，台積電掌控著這些中心的核心組件，從邏輯晶片到封裝加速器。

作為尖端製程的主要代工廠，台積電在人工智慧發展中扮演著至關重要的角色。如果沒有台積電的產能提升，即使能源充足也無法轉化為可部署的硬體。

台積電正加速產能擴張，計畫在2028年前將先進晶圓產能翻倍。同時，該公司也將部分200毫米晶圓廠改造用於先進封裝，這有望提升其效益。如果這些產能得到充分利用，到2028年營收翻倍也並非不可能。

然而，CoWoS的短缺最終可能會加劇競爭，促使其他廠商填補這一空缺。例如，英特爾的目標是在晶圓代工服務領域與台積電競爭。Google也探索了其他方案，例如採用英特爾的EMIB封裝技術來製造未來的TPU，例如預計在2027年左右推出的v9加速器。據稱，博通也已向英特爾下單，而蘋果可能會從2027年開始在其入門級M系列晶片中使用英特爾的18A製程。

據報導，輝達曾考慮使用英特爾的工廠，但最後放棄了。同時，Google和蘋果據稱也與三星位於德州的兩家工廠接洽，以期滿足自身需求。三星正向Google、超微和亞馬遜等超大規模資料中心營運商提供包含DRAM和代工服務的先進封裝解決方案。

因此，儘管台積電仍佔據主導地位，但其產能問題卻為競爭對手提供了發展機會，就英特爾而言，這驗證了其扭虧為盈的策略。

