台股再創新高 投顧：保持冷靜 稍事休息才有表現

台股上漲793.79點、一週漲幅2.78%，收在2萬9349.81點，再創新高史上紀錄，成交量在新年度來到約6488億元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上漲793.79點、一週漲幅2.78%，收在2萬9349.81點，再創新高史上紀錄，成交量在新年度來到約6488億元，尤其，新年度法人急於參與市場。不過，投顧機構提醒，短線已經衝高，應稍事休息才有表現，保持冷靜，採取「停看聽」策略，不要追價、等待觀望。

台股2025年亮麗封關，上週五（2日）今年第一個交易日，再度繳出漂亮成績，指數於盤中創歷史新高，終場收在29349.81點。

請繼續往下閱讀...

首先，從台股走勢來看，永豐投顧表示，大盤指數明顯加快，又遠離季線，所以，需要提防技術面回檔，推動指數的動力在台積電，但台積電與輝達股價走勢分歧，有可能是法人資金短線回補台積電。

法人指出，由於上週台股一路挺進2萬9300點，超乎預期，而台股走勢與美國分歧，以外資逐漸參與的角度看，預期台股超漲的部分會遭遇壓力，建議觀望。永豐投顧指出，由於AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17～23倍，對應今年指數區間在2萬5000～3萬3000點。

其次，川普關稅宣判在即，美國總統的「對等關稅」遭遇訴訟，雖然實際上塵埃落定，美國最高法院很可能判川普敗訴，川普一旦另想新招，又是市場不確定性因素，不如觀望變化再做行動。

再者，PCB與散熱回檔，應等股價沉澱，尤其，上週指數上漲、但非所有AI連動，值得注意是PCB與散熱等熱門題材反而下挫，已可能是短期業績、也有投信持股集中，而動能衰竭，建議「等待股價沉澱」。

「應稍事休息才有表現」，永豐投顧強調，趨勢沒變，總結而言，AI發展的長線趨勢並無變化，但短線干擾因素，現在指數遠離季線，應保持冷靜，不要追價。本週指數區間看28500點至29900點。

台新投顧表示，12月科技股為今年「元月行情」主角，就基本面來看，美股AI相關產業展望樂觀， 加上有望帶動AI供應鏈營運，歐美長假之後，若量能回溫，多頭力道將力強；在籌碼面方面，由於去年12月外資續賣，2026年初是否回流，仍有疑慮。

不過，台新投顧強調，大盤指數如預期上漲，營運成長帶動元月行情，雖有本益比偏高雜音，不過，「2026年盈餘預估持續上修，對加權指數具支撐力」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法