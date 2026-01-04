投資股票總是賺少賠多？資深操盤手苦勸散戶這樣做

投資人都想想低買高賣，卻常陷入追高殺低的困境。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕那些透過股票投資不斷增加資產的人，如何判斷買賣股票的最佳時機？曾經管理超過2000億日圓（約台幣400億）規模的基金經理人表示，許多散戶最難改掉的習慣就是追高殺低，若想要透過投資股票增加資產，應該以損失最小化和利潤最大化為目標進行交易。特別是具有成長性個股，不要被恐懼或焦慮情緒左右，只要上漲趨勢持續，就應該抱緊不賣。

日本投資媒體《Diamond Online》擷取樂天證券前基金經理人窪田真之所撰寫的《股票交易：世界上最有趣的問答式股票教科書》，告訴投資人最忌諱的事情就是追高殺低。

文中指出，許多散戶的常見壞習慣，也是最難糾正的壞習慣是「價格上漲時立即賣出，價格下跌時不停損」。

窪田真之在書中解釋，為了透過投資股票增加資產，必須「以最小化損失和最大化利潤為目標」進行交易，但許多散戶往往採取相反的做法，以至於「賺得少賠很大」，造成這種情況的原因是受到恐懼和焦慮等情緒的驅使。

也就是，看到股票上漲時，很可會想快點出脫，因為擔心如果不賣，辛苦賺來的利潤就會蒸發。而當股票下跌時，又害怕賣出會虧損，這讓你無法及時止損，導致損失不斷擴大。

窪田真之認為，就資產增值而言，已實現和未實現的收益和損失本質上是一樣的。關鍵在於持有上漲的好股票，並迅速賣出下跌的壞股票。

他舉例，如果買入一檔股票時，股價呈現震盪走勢，甚至忽然出現急殺，很多人可能會想趕快出脫。窪田真之則說，倘若均線仍然向上，現在判斷上漲趨勢已經結束還為時過早。

他強調，股市有很多企業具有成長性，不要被恐懼或焦慮情緒所左右，只要上漲趨勢持續，就應該繼續持有，這才是散戶獲得利潤的關鍵策略。

