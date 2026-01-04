怕了？港媒吐實馬杜羅被活逮重創北京野心 這2國獨裁者很剉

專家認為，美國在委內瑞拉的行動直接對中國的地緣政治利益造成負面衝擊。圖左為中國領導人習近平，右為委內瑞拉總統馬杜羅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普3日宣布對委內瑞拉發起軍事行動，活捉委國總統馬杜羅，引起全球關注。《南華早報》4日披露，諮詢公司Panagaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，美國在委內瑞拉的行動直接對中國的地緣政治利益造成負面衝擊；美駐瀋陽總領事館前官員Jeremy Chan更直指，從哈瓦那（指古巴）到北京的獨裁者們，現在肯定比昨天更不安了。

報導指出，分析人士預期，這次攻擊的影響將遠遠超出拉美地區。Panagaea Policy創辦人海恩斯說，美國在委內瑞拉的行動，直接對中國的地緣政治利益造成負面影響。他強調，撤換一位曾是中國盟友的領導人，至少在伊朗，甚至在俄羅斯都會引起強烈反應。

海恩斯援引川普最近發布的《美國國家安全戰略》，該戰略將西半球定位為美國勢力範圍，直指，美國的廣泛目標「無論是在委內瑞拉、哥倫比亞、巴拿馬、阿根廷，還是南美或中美洲其他地區，都是限制、倒退並削弱中國在南美的經濟與地緣政治影響力」。

另有人認為，中國可能會先採取觀望態度，初期僅限於透過外交和聯合國發表官方抗議。歐亞集團高級分析師、美駐瀋陽總領事館前官員Jeremy Chan表示，北京還會伺機利用巴西和其他拉美國家的恐慌情緒，煽動民眾對川普的反感，但很難看到任何有意義的國家聯盟會形成來抵制這種做法。

Chan補充，總而言之，從哈瓦那到北京的獨裁者們，現在肯定比昨天更加不安了。

