美突襲委內瑞拉逮捕馬杜羅！外媒曝中國恐面臨石油短缺

中國是委內瑞拉最大債權國與石油買家。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕委內瑞拉是全球第五大石油出口國，中國更是其最大債權國與石油買家，然而，美國川普政府昨（3日）對委內瑞拉發動軍事打擊行動，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，消息一出震驚全球，外媒報導，川普對委內瑞拉發動軍事打擊，並掌控其原油的開採與銷售，中國正面臨石油供應短缺的風險，石油投資恐受衝擊。

《泰晤士報》報導，美國的介入，源於與總統馬杜洛數月來因毒品販運指控而累積的緊張局勢，儘管如此，這次攻擊仍讓外界措手不及，分析師目前正密切關注其對油價的影響。

請繼續往下閱讀...

雖然委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，但自2019年起，美國制裁已大幅限制其原油銷售。不過，這些限制並未適用於中國，使北京成為委內瑞拉石油的主要進口國之一。中國約有4%的總石油供應來自委內瑞拉。

事實上，在去年聖誕節前，美國扣押被指運送受制裁原油的油輪後，委內瑞拉對中國的石油出口已開始受限，而川普於週末發動的軍事行動，勢必進一步壓縮供應。

投資銀行Panmure Liberum的首席經濟學家法蘭奇（Simon French）表示，儘管對全球石油供應與價格的整體影響有限，但作為僅次於美國的全球第二大石油消費國，中國將不得不尋找替代來源，他說：「中國向委內瑞拉購買石油，那麼他們將如何確保這部分供應？」

中國在委內瑞拉石油產業中的角色是什麼？《彭博》指出，中國國營的中國石油天然氣集團（CNPC）長期與委內瑞拉石油公司（PDVSA）合作生產委內瑞拉石油。委內瑞拉大多數原油透過中間商出口至中國，主要用於償還以石油作擔保、金額高達數十億美元的中國貸款，且通常以大幅折扣出售。美國近期制裁與委內瑞拉石油產業往來的中國企業與船隻，進一步加劇該國的財務壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法