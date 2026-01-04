美企重返委國油田 專家揭1關鍵：比生擒獨裁者還難

雪佛龍（Chevron）租用的油輪2025年9月停泊於委內瑞拉近海。川普計畫在生擒馬杜羅後，引進美商投入數十億美元修復當地油田基礎設施，並以能源收益抵償該國對美造成的損害。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華爾街日報》報導，美軍生擒委內瑞拉獨裁者馬杜羅（Nicolás Maduro）後，總統川普隨即在海湖莊園記者會上揭示其戰略核心。川普明確表示，軍事行動將為美國石油巨頭重返委國鋪路，並宣稱將透過提取地下資源的財富，作為該國對美國造成損害的「賠償金」。

川普在記者會上指出：「我們將讓美國的大型石油公司進入，投入數十億美元，修復嚴重毀損的基礎設施，並開始為國家賺錢。」川普長期將石油視為投射權力的硬工具，過去在針對敘利亞與伊拉克的行動中，他也多次強調「勝利者擁有戰利品」的邏輯。專家分析，川普此舉不僅是為了平抑能源價格，更是將地緣政治干預轉化為實質經濟收益的「川普式外交」體現。

5兆債務與全毀基建 重啟油田面臨巨障

然而，讓外資回流委內瑞拉面臨極大挑戰。目前委內瑞拉擁有全球宣稱最高、達3000億桶的探明儲量，但歷經馬杜羅政權20年的腐敗與管理不善，油田設施早已鏽蝕。經濟學家奧喬亞（Orlando Ochoa）指出，重振委國能源業需要如二戰後「馬歇爾計畫」級別的經濟穩定方案，包括重組高達1600億美元（約新台幣5兆198.4億元）的外債，並修改法令以防止政府再度強徵資產。

除了基建問題，全球油價目前低於每桶60美元，也削弱了投資意願。此外，艾克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）在2007年曾遭前總統查維茲（Hugo Chávez）國有化資產，分別發起200億美元（約新台幣6274.8億元）與120億美元（約新台幣3764.9億元）的索賠訴訟，這些歷史陰影讓美企對回歸保持高度警戒。目前僅有雪佛龍（Chevron）維持當地運營，雇用約3000名員工。

儘管美軍已完成生擒馬杜羅的「容易部分」，但過渡政府能否提供足夠的安全與穩定性，仍是外資是否願意大舉進入的關鍵。川普則持續將焦點鎖定在地下黑金，強調美國將從地底取走巨大財富，作為對該國多年來負面影響的補償，這場南美洲的能源版圖大洗牌才剛剛開始。

