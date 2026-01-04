0050、0056宣布季配息，百萬投資人農曆年前領紅包。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕兩大國民ETF元大台灣50（0050）、元大台灣高股息（0056）日前宣布季配息，0050每單位配發1元、0056每單位配發0.866元，兩檔ETF預定1月22日除息、2月11日發放股息，百萬投資人農曆前就可以先領到紅包。

根據集保結算所統計資料顯示，目前0050受益人數近203萬、0056受益人數則近153萬，想要參加除息的投資人，最晚1月21日進場，過年前就能先領到紅包。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，雖然高股息ETF退燒，不過，0056於2025全年累積配發金額續創歷年新高，於2026年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第16年；截至去年底為止，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

元大高股息（0056）ETF研究團隊也指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股同時隱含成長因子，面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力，在企業獲利預期提升，進而挹注現金股利發放下，反映高股息投資特色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法