美逮捕馬杜羅 馬斯克：對世界來說是一場勝利

美國富豪馬斯克（Elon Musk）認為，認為美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，對世界來說是一場勝利。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府昨（3日）對委內瑞拉發動軍事打擊行動，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，消息一出震驚全球。對此，美國富豪馬斯克（Elon Musk）表示看法，認為馬杜羅遭捕，對世界來說是一場勝利。

綜合媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍已在一次「非凡」軍事行動中，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），台灣時間今（4日）凌晨，川普也在社群媒體公開馬杜羅被銬在美國軍艦上的落魄照片，隨後在佛州海湖莊園召開記者會，強硬表示在委國實現「安全且審慎的過渡」之前，將由美國暫時「接管」委內瑞拉政府。

請繼續往下閱讀...

消息一出，引發全球關注。對此，馬斯克也在X平台發文 表示看法，稱「恭喜川普總統！這對世界來說是一場勝利，也向世界各地的邪惡獨裁者傳達了明確訊息。」

根據美國司法部官員透露，馬杜羅預計將於本月5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。美國司法部指出，馬杜羅面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜羅夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法