「念書追求穩定工作」觀念過時！羅伯特清崎：掌握這能力更重要

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，「為了追求工作穩定而努力念書」的觀念已過時。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（4日）在社交平台X發文指出，長久以來「為了追求工作穩定而努力念書」的觀念，已不再符合當前的就業環境，認為相較於單靠學歷與固定工作，提升個人的「財商（Financial IQ）」更為重要。

羅伯特清崎在發文中列舉2025年多家美國知名企業大規模裁員的情況，包括UPS、亞馬遜（Amazon）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、IBM、波音（Boeing）與沃爾瑪（Walmart ）等，裁員人數從數千到數萬不等。許多裁員都發生在過去被視為「高薪又安全」的科技產業，顯示即便具備專業技能與名校背景，也可能面臨失業風險。

請繼續往下閱讀...

在這樣的環境下，羅伯特清崎認為，單靠學歷與固定薪資，已不足以應對未來的不確定性，人們更應該把重心放在提升「財商」上，也就是理解金錢如何運作、如何面對通膨與風險，以及如何思考資產與負債的差別。

文中最後，羅伯特清崎也提醒大家，不要只把錢存銀行，建議可將資產分配在黃金、白銀、比特幣及以太幣等，作為保值方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法