〔財經頻道／綜合報導〕英國一位「人工智慧阿嬤」正在戲耍詐騙犯。這位名叫黛西（Daisy）的78歲「對話式人工智慧」旨在透過欺騙來電者，讓他們誤以為自己在和真人對話，從而減少電話詐騙，消耗詐騙者的時間。

黛西是由英國一家大型行動電話公司O2開發的聊天機器人，旨在打擊電話詐騙，電話詐騙在英國正成為一個嚴重的問題。黛西出生於2024年11月。O2將幾個黛西的電話號碼收錄到了一份在網路上買賣的電話號碼簿中。

當騙子聯繫黛西、並引導她到應用商店Google Play下載一個假冒應用程式時，黛西本能地反駁道：「你剛才說的是糕點嗎？我看到一個三角形圖標，但它也可能是一塊餡餅」。隨後她話鋒一轉，說道：「我想知道你附近有沒有什麼好吃的糕點。我喜歡吃餅。」

當詐騙份子被打亂節奏，反諷地說：「你真是個惹人厭的天才」。黛西不以為然地回說：「我只是有點愛說話而已。」

據O2公司稱，在一年左右的時間裡，超過1000名詐騙犯與黛西進行了「長時間通話」，有些通話甚至長達50分鐘。透過與黛西通話，詐騙犯用於欺騙真人的時間就減少了。這些努力得到了認可，2013年10月，該公司在一家英國行銷公司舉辦的比賽中獲得了「最佳人工智慧應用獎」。

