被禁售輝達高階GPU神秘現蹤中國 繞道這些國家突破管制

輝達被禁對中國出售的GeForce RTX 5090 GPU大批量出貨再次神秘出現在中國，表明中國已經成功繞過了出口限制。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，輝達被禁對中國出售的GeForce RTX 5090 GPU大批量出貨再次神秘出現在中國，表明中國已經成功繞過了出口限制，主要是透過不受出口限制的國家採購，包括馬來西亞、新加坡和東南亞其他國家。

幾個月來，流入中國的違禁硬體一直是人們討論的話題，主要是因為美國一直在實施出口限制以應對此類行為。然而，根據報導，這個問題依然存在。現在，根據PCMR Reddit 論壇上的一篇貼文，有人聲稱在中國發現了一批數量龐大的NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，經進一步檢查，這些顯示卡的SKU來自MSI和Gigabyte。值得注意的是，這些包裝盒上沒有「v2」標籤，帶有「v2」標籤的顯示卡是可以出口到中國。

請繼續往下閱讀...

Reddit用戶在貼文中指出，這些GPU在中國並未被禁，只是美國製造商不能直接出口到該地區。然而，中國取得被禁硬體的途徑之一是透過不受出口限制的國家採購，主要來源是馬來西亞、新加坡和東南亞其他國家。

中國的人工智慧公司也利用「租賃運算」的漏洞來獲取自身的運算能力，因此，國內企業取得尖端硬體的途徑有很多。

就遊戲顯示卡而言，鑑於RTX 5090的高記憶體容量非常適合人工智慧應用，上述大部分SKU很可能也會用於人工智慧工作負載。

據報導，中國正在重新包裝消費級顯示卡，使其適用於人工智慧工作負載，方法是增加顯存容量並將其改為渦輪式散熱設計。與世界各地的遊戲玩家一樣，該地區的消費者也越來越難以獲得顯示卡，這主要是因為人工智慧熱潮已經搶購一空所有高階顯示卡。

NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡已經嚴重缺貨，預計未來價格將上漲至5000美元。

根據韓媒Newsis報導，RTX 5090價格將從原本1999美元（台幣6.3萬元）漲價到「可能上看 5000 美元等級」（台幣15.8萬元）。報導強調，這並非單指官方建議售價調整，而是包含品牌端、通路端在內，整體價格體系被迫重新上移的結果。

這個消息引起不少玩家熱議，並對「RTX 5090 漲價到5000 美元」表達強烈不滿，直言顯卡價格與一般玩家能負擔的價格完全脫節。有玩家形容這是「PC玩家被官方與市場雙重懲罰」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法