市場飽和不好賺？日媒爆3大超商靠「這些招」殺出血路

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，全日本超商數量已趨於穩定，隨著人口減少，7-Eleven、羅森和全家這3大連鎖超商正積極拓展新客源，生存策略各不相同，都是希望營造獨特性吸引消費者。專家認為，在市場飽和的情況下，超商正在尋求新的發展模式，你家附近的超商或許即將迎來徹底的改變。

日媒《NTV News》報導，便利商店已成為我們生活中不可或缺的存在。根據日本連鎖加盟協會的「便利商店統計調查」，截至2025年11月，日本便利商店數量首次突破5萬6000家。然而，早在8年前，店鋪數就已超過5萬5000家，新展店速度明顯放緩，可說已進入「市場飽和」狀態。

在人口持續減少的背景下，便利商店未來將如何生存下去，成為一大課題。7-Eleven、羅森和全家等三大連鎖超商呈現各自不同的風貌，意味著各家超商獨特的風格與定位，將愈發鮮明。

7-Eleven正主打「現做」的食品。截至2025年11月，7-Eleven是日本最大的便利商店連鎖品牌，在全日本擁有約2萬1800家門市。其門市形式多樣，既有像超市一樣商品種類齊全的大型門市，也有位於辦公大樓和學校內的小型門市。

7-Eleven母公司Seven & i Holdings公司2025年8月宣布，將在2030會計年度前投資3000億日圓，用於改造現有5000多家門市的佈局並安裝新設備。

這項計劃的重點在於投資現做產品。7-Eleven 已推出一系列現做產品，包括店內烘焙可頌麵包的「Seven Café Bakery」，以及像現泡茶飲「Seven Café Tea」。2025年11月，該公司宣布將開展一項試點項目，利用高溫高壓蒸氣解凍冷凍拉麵，達到專賣店的口感。該公司計劃繼續測試各種現做產品。

隨著餐飲業轉向外賣，該公司希望利用便利商店獨特的地理位置優勢來滿足這些需求。7-Eleven 日本社長阿久津知洋表示，這並非曇花一現的舉措，它有可能改變門市的收入結構。

另一家連鎖超商-羅森的目標則是成為「購物難題」的救星。羅森宣布將於2026年夏季在大阪府池田市興建一座名為「快樂羅森城」的新城。新店開幕後，將成為當地振興和建立防災基地的中心，公司計劃在2030年將此項目擴展至全國100家門市。

選址頗具特色，新門市將位於池田市伏尾台地區，該地區是1970年代開發的新城，以獨棟住宅為主。該地區人口老化嚴重，且地處山坡，前往大型超市和市政府辦公廳等場所需自駕。除了傳統的超商商品外，新店還將提供新鮮蔬果、冷凍食品和日常必需品，滿足顧客日常購物的需求。

此外，羅森還將銷售阪急百貨公司母公司H2O Retailing生產的預製食品。這家超商還將設有咖啡廳和線上諮詢服務，解答居民在通訊、電力、瓦斯等日常問題上的疑問，打造一個居民互動交流的場所。

自新冠疫情爆發以來，羅森一直致力於成為「日常便利商店」。在銷售MUJI產品作為日常必需品並加強冷凍食品供應的同時，該公司還在北海道、和歌山縣等人口稀少地區開設門市，提供日式包廂等用餐空間，將超商本身變成當地居民的聚會場所。

至於全家超商則專注於店內體驗。隨著「支持喜愛角色」和「體驗式消費」等消費行為的興起，該公司宣布將加強對角色內容和其他智慧財產權（IP）的運用，以提供娛樂服務。它將擴大以動漫角色和當地體育隊隊員為主題的門市，並提供一項允許獨立創作者使用多功能影印機銷售其插畫的服務。

全家超商也將增加特定門市獨有的體驗，例如舉辦集點活動，帶領顧客前往多家以相同主題裝飾的門市，以及銷售各門市獨有的原創商品。

此外，該公司計劃將目前在部分門市提供的扭蛋和夾娃娃機的安裝範圍，擴大到5000家門市，約佔全國門市總數的三分之一，以期吸引更多新顧客。

擁有豐富零售經驗的分析師渡邊廣明認為，超商各自採取的獨特策略源於勞動力短缺，導致自助結帳快速普及，以及小型超市和藥妝店興起。自助結帳的廣泛應用減少了顧客服務時間，使單人經營的超商更容易運作。這不僅節省店內準備時間，也使得在人口稀少、員工較少的地區開設門市變得更加容易。

此外，小型超市和藥妝店的激增也使得標準化、價格低廉的商品垂手可得。超商別無選擇，只能加強自有品牌產品，並透過提供附加價值和能夠激發消費者興趣的產品來避免價格戰。

渡邊廣明說，未來超商將利用其龐大的門市網路開發產品，力求打造超越價格本身的價值。在市場飽和的情況下，超商正在尋求「新的發展模式」，你家附近的超商或許即將迎來徹底的改變。

