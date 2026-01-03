習近平「死亡之握」！這2國領導人倒台 委國總統也被川普抓了

委內瑞拉總統馬杜羅（左）去年在莫斯科會晤習近平。習說，雙方在國際風雲變化中結下「鐵杆友誼」。如今馬杜羅被川普抓了，還送離委國。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普今日下令，對委內瑞拉發動空襲。川普在社群平台宣布，已經抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與其夫人，並將其送離該國。馬杜羅去年5月才在莫斯科會晤中國國家主席習近平，2人還開心握手，如今被川普逮捕，也讓習的「死亡之握」名單又加1。此前則有尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Oli）及孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina），2人都在見過習近平並之後倒台落跑，這些國家全是中國一帶一路參與國。

美國總統川普表示，已抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（右）。（法新社檔案照）

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間週六（3日）黎明前發生連環爆炸後，委內瑞拉政府隨後緊急聲明，控訴美軍於週六黎明前對首都卡拉卡斯（Caracas）及另外三個州發動大規模空襲。據悉，這是由美國總統川普親自下令的軍事行動，目標直指委國軍方核心據點。目擊者驚恐表示：「整個地面都在震動，飛機聲伴隨爆炸聲不斷傳來。」目前委內瑞拉全國已經進入「緊急狀態」。

美國總統川普在 Truth Social 發文稱，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜羅發動大規模襲擊，馬杜羅及其夫人已被抓獲並從委國遣送出境。川普說，此次行動是與美國執法部門共同進行。

馬杜羅是中俄盟友，去年5月才在俄羅斯會晤習近平。中國共產黨新聞網在2025年5月10日刊登2人會晤的訊息，稱莫斯科當地時間5月9日晚，習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典期間，會見委內瑞拉總統馬杜羅。

習近平說，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好伙伴，雙方在國際風雲變化中結下「鐵杆友誼」。馬杜羅也強調，中國是委內瑞拉偉大的朋友，委國期待與中國加強「全天候戰略伙伴關系」。

如今，馬杜羅被川普逮捕，昔日與習近平開心握手的照片，為習近平的「死亡之握」再添一人。

2025年8月30日，習近平在天津會見出席上合會和九三閱兵大典的尼泊爾總理奧利，沒多就奧利因示威抗議活動下台。（歐新社）

值得一提的是，去年9月尼泊爾總理總理奧利（Khadga Prasad Oli）和總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel），也因大規模示威活動而下台。奧利去年9月9日宣布下台，他一個禮拜前才與習近平見面，剛回國就惹出示威活動落得下台慘況。

孟加拉前總理哈西娜（左）執政期間，積極發展與北京的關係，2024年因學運下台。（美聯社）。

2024年孟加拉也爆發類似抗議活動，總理哈西娜（Sheikh Hasina）也離境逃往印度。孟加拉前總理哈西娜在2024年7月8日至11日剛訪問中國，也會晤國家主席習近平。

當時中國駐孟加拉大使姚文形容哈西娜相隔十年再次訪中是一場「歷史性訪問」，「中孟關係將翻開新的篇章」。沒料到，哈西娜返國後2024年8月5日也下台，並搭機逃離首都達卡。

