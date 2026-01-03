外媒直言美中台「2個事實和1個謊言」

澳洲媒體報導，美中台三角關係由兩個事實和一個危險的謊言維繫。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲媒體ABC廣播新聞分析報導，美中台三角關係由兩個事實和一個危險的謊言（two truths and a lie）維繫。中國國家主席習近平有可能吞併台灣？台灣總統賴清德可能宣布台灣獨立？如果中國攻擊台灣，美國總統川普會保衛台灣？ABC廣播新聞指出，這其中有兩個假設成立，其中一個是謊言，而選擇相信哪一個，很可能取決於政治立場。

上週，北京方面再次明確提出了這個問題。1月1日，習近平在新年電視講話中宣布，中國與台灣的「統一」勢不可擋，並引用所謂的兩岸「血脈相連、情同手足」的聯繫。幾天前，中國軍隊剛結束在台灣週邊的大規模軍事演習。這些演習首次將空軍、海軍和火箭軍部隊聯合起來，從多個方向施加壓力，這一舉動再次引發了五角大廈長期以來對台灣海峽風險上升的擔憂。

華府知道，它無法在台灣防衛問題上給出絕對明確的答案。北京很清楚，台灣短期內不會成為中國的一個省。台灣政府也深知，若不付出慘痛的代價，就無法實現正式獨立。

三個因素默契理解 購成當前台海格局

如今，對這三個因素的默契理解，構成台灣海峽政治的格局。對台灣而言，克制常被誤解為含糊其辭或膽怯。實際上，這是一種受民意和生活經驗影響而形成的治理策略。

過去十年來多次的民調顯示，台灣人民最明確、最一致的多數立場並非支持獨立或統一，而是支持維持現狀。台灣選民明白，正式宣布獨立並不會增強台灣的地位，反而會破壞國內共識，瓦解國際支持，為北京提供升級衝突的現成藉口。因此，從法律意義上講，獨立被普遍認為是無法實現的，除非付出無法承受的代價。因此，如今台灣的政治體現在日常治理中，而非憲法訴求上：競爭性選舉、民主制度的持續運作，以及在已知範圍內進行的穩定國際交往。

過去兩年，中國人民解放軍在台灣週邊地區頻繁進行大規模演習，台灣也積極因應對策。（法新社）

台灣總統賴清德一直刻意避免在主權議題上做出象徵性姿態，他知道他民進黨的任務不是重新定義台灣的地位，而是維護台灣現有自治制度能夠繼續運作的條件。台灣化行為雖然具有政治意義，但無論是否被視為邁向正式分離的步驟，都會與國內選舉競爭交織在一起。

賴清德認為，中美緊張局勢的長期緩和可能會穩定該地區，但也可能削弱維持國內政治支持的緊迫安全情勢。從這個意義上講，獨立已經成為台灣實踐而非宣揚的理念。

但華府和北京之間出現的些許友好跡象，包括川普一再稱習近平為「好朋友」，可能會讓支持者感到不安，他們質疑賴清德在這個三角關係中究竟有多少迴旋餘地。

根據台灣民意基金會的調查，到2025年底，賴清德的支持率將維持在40%左右，反對率略高，這表明選民意見分歧，但也表明選民態度謹慎。

北京的策略也反映了同樣不帶感情色彩的評估。儘管習近平執政期間的言論日益露骨，但中國並未採取入侵行動，而是將施壓常態化。

過去兩年，中國人民解放軍在台灣週邊地區頻繁進行大規模演習，經常派遣數十架飛機和海軍艦艇越過曾經作為非正式緩衝區的中線。這些行動旨在削弱舊有的界限，並發出不可避免的信號，同時小心翼翼地避免採取明顯會引發戰爭的行動。

中國採取軍事壓力與法律戰、經濟脅迫和心理戰結合，貿易限制措施被選擇性地實施。台灣外交空間被逐步縮小。台灣的國際參與處處受到挑戰。同時，北京運用較為溫和的手段，歷史敘事、文化框架和宣傳，這不是為了說服台灣人接受統一，而是為了縮小他們對統一可能性的現實想像。

北京的目標並非明日吞併，而是掌控時間。武力入侵台灣將付出極為慘重的代價。即使入侵成功，中國也將面臨全面制裁、長期外交孤立，以及治理2300萬敵對人口的重擔。

統一仍然是中國共產黨的一種意識形態訴求和合法性標誌，但在短期內，它並不是一個政治上可以接受的結果。因此，習近平面臨的挑戰不是如何統一台灣，而是如何確保統一失敗的任務，在歷史上不會明確歸咎於他。

假想性衝突和戰略模糊 對三方都有約制效果

假想性的發生衝突對三方都有約制好處：它可以防止另外兩方走得太近。美國無意放棄台灣，但也無意在自己無法掌控的時間表上自動承擔戰爭義務。

戰略上的模糊性之所以持續存在，並非因為它優雅，而是因為明確性會帶來責任和風險，而華府更願意避免這些責任和風險。在川普的統治下，這種邏輯不再能用外交辭令來緩和。

川普以交易的視角看待安全問題，一再將聯盟關係定義為圍繞著成本、貢獻和回報。聯盟關係必須透過實際行動來證明。因此，台灣的價值可以用具體指標來衡量：國防開支、產業合作和戰略用途。

過去十年來多次的民調顯示，台灣人民最明確、最一致的多數立場並非支持獨立或統一，而是支持維持現狀。（彭博）

為了維持美國的支持，台灣也必須維持敘事：一個可信的中國威脅和一個迫在眉睫的安全噩夢。惡夢不必真的到來，它只需要保持可信度。

2024年和2025年，台灣承諾追加約400億美元的國防開支，使軍事開支接近國內生產總值的3%，並鎖定了從美國購買大量武器的計劃。這些軍售不僅在軍事上意義重大，在政治上也同樣重要。它們顯示了美國的決心，並緩解了華府將台灣視為負擔而非資產的壓力。只要現狀維持不變，華府就能在台灣海峽維持影響力，而無需做出不可逆轉的承諾。

每個參與者 都了解其他參與者的限制

中國對美台關係日益密切的反應是既憤怒又克制。施壓不足可能導致分離常態化，而施壓過大則會加強台灣在華府的立場。因此，採取的策略是：在不導致分裂的情況下升級，在不發動戰爭的情況下進行脅迫。軍事演習升級，但並未採取封鎖措施。言語趨於強硬，但溝通管道仍暢通。

美中台三方似乎都在為一場衝鋒做準備，但同時又試圖否認這場衝突的存在。目前，這種三角關係之所以能夠維持，是因為每個參與者都了解其他參與者的限制。

