如果股市2026年崩盤怎麼辦？外媒點2個勝算法則

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對股市的一大顧慮是股市崩盤風險，此擔憂雖可以理解，但實際情況並沒有想像中那麼糟。外媒The Motely Fool報導，只要投資人對股價下跌的可能性做好了充分準備，就無需擔心。那麼，為了確保自己擁有最大的勝算，該怎麼做呢？

投資專家馬克羅傑斯（Mark Rogers）撰文指出，股市上漲時固然好，但如果崩盤呢？這確實是個好問題，但即使投資時機稍有偏差，收益也可能比你想像的要好。他建議兩大因應法則，一是即使市場行情不佳進行投資，長期也可能獲得豐厚回報；二是應對股市崩盤關鍵在於即使價格下跌也要繼續持有績優股。

過去十年，富時100指數的年均報酬率為8.5%，遠高於現金儲蓄的收益，長期來看，這產生巨大的差異。然而，股市並非每年都會上漲。 2018年和2020年股價下跌，代表這兩年1月的投資到12月價值會降低。但重要的是，即使在經濟不景氣的年份進行的投資，從長遠來看也表現良好。 2020年就是一個很好的例子，當時富時100指數一年內下跌了11.5%。

羅傑斯舉例，2020年初投資1萬英鎊購買富時100指數追蹤基金，到週五（1月2日）早些時候，在指數突破1萬點之前，價值約為15780英鎊。這意味著年均回報率為7.9%，遠高於現金投資的回報率。

關鍵在於，即使在市場行情不佳的年份進行投資，長期來看也有可能獲得豐厚回報。當然，沒有任何保證，但這正是投資者需要牢記的。嚴格來說，股價下跌11.5%並不算崩盤。但富時100指數在疫情初期確實下跌了23%（這才算是崩盤），之後才有回升。

應對股市崩盤的關鍵在於即使價格下跌也要繼續持有。在股市中虧錢的方法之一就是在價格低迷時拋售。2020年初投資並在年底賣出的人都虧了錢。但那些沒有這麼做的人卻獲得了近8%的年收益率。那些在價格最低點買入的人可能賺得更多！

羅傑斯舉自身投資經驗為例，保持投資最簡單的方法就是專注於購買優質公司的股票。持有優質股票多年，一路走來並不容易。不斷上漲的人力成本對公司造成了沉重打擊，但他從未真正考慮過出售。

主要原因是該公司在此期間銷售額持續成長。而且，它注重為客戶創造價值，這意味著它很有可能繼續保持這種成長勢頭。

股市可能在2026年崩盤。但即使是在股價大幅下跌之前的投資，也可能會獲得非常好的結果，尤其是投資於優質公司。

