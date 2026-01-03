無印良品5款「最值得買的超棒包包」獲評設計尺寸都完美

無印良品（MUJI）提供各式各樣、簡單易用的產品。日媒消費新聞報導，介紹五款2025年值得購買的「日常必備包款」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕無印良品（MUJI）提供各式各樣、簡單易用的產品。除了方便日常生活的物品外，還有豐富的時尚單品可供選擇。日媒雅虎財經消費新聞報導，介紹五款2025年值得購買的「日常必備包款」。

1. 紙質手提袋

售價為2490日圓（含稅）。這款時尚包袋質感酷似和紙。據官網介紹，其材質為高密度不織布，兼具紙張的輕盈質感及耐用性。它還帶有微妙的光澤，賦予其一種非同尋常的奢華感。非常適合用作午餐袋或三明治袋！

這款包的高度剛好可以裝下350毫升和500毫升的水瓶，它能同時裝下午餐盒、餐具盒、水瓶和湯罐。寬大的側邊設計可以裝下各種物品，非常適合用作備用包！官網上的產品評論包括：輕鬆易用，而且很有質感！、太可愛了！尺寸完美！、結實耐用又防水，我會經常用的！

2. 防水雙向單肩包

這款單肩包售價2990日圓。它設計簡約，百搭各種服飾。深米色賦予它優雅的氣質，輕鬆融入休閒和正式的穿搭風格。包身採用結實的聚酯纖維材質，厚度適中，做工精良。此外，它還具有防水防污功能，非常適合日常使用！

這款收納包高約28.5公分，寬約40公分，深約12公分，擁有充足的收納空間！可以輕鬆容納一台筆記型電腦和A4尺寸的文件，是通勤上班或上學的理想之選。此外，它還有足夠的空間放置500毫升的水瓶、小袋、手帕、智慧型手機、錢包等等。包包內有兩個口袋，包包外有一個口袋，方便您整理小物件。

3. 寬腰帶方形單肩包

售價為3990日圓。這是一款設計簡約的單肩包，採用防水布料製成。尺寸約為長36公分 x 寬40公分 x 深16公分，容量很大，足以裝下很多行李。包口採拉鍊設計，開口寬大，方便取放物品。

這是一款專為三晚旅行設計的行李箱。這款包的另一個優點是肩帶很寬，大約有10公分寬，所以背起來很舒服，不會勒肩。官網上的產品評論中有很多這樣的評價：容量很大，但包本身很輕，我很喜歡！、背著它肩膀不酸，以後我會經常用它、背著它的人看起來既時尚又可愛！

4. 帶後袋的防水單肩包

這款包售價1990日圓。它是一款防水單肩包，尺寸為高17公分 x 寬28公分 x 深6公分。雙拉鍊開口設計，方便取放物品。包包內外各有兩個口袋，方便收納整理。肩帶長度可自由調節，方便依服裝搭配調整。

它的收納容量非常大！而且防水，即使在下雨天也能放心使用。包包的內外襯裡都是100%聚酯材質，而且防水，所以一年四季都適用，不只是下雨天。官網上的產品評論包括：物超所值，尺寸合適，顏色也好看、尺寸完美，用舊了還會再買、比我想像的能裝得多！想盡量減少行李的時候用它真是太棒了！

5. 防水迷你手拿包，也可作收納袋使用

售價1290日圓。這款小巧的斜背包非常適合快速攜帶必需品出門。肩帶長度可調節，既可作為頸包，也可作為單肩包使用。材質為100%聚酯纖維，結實耐用。雖然斜背包通常給人運動感十足的印象，但這款斜背包外觀簡潔乾淨，能輕鬆搭配日常穿搭，方便日常使用。它也非常適合短途旅行或外出時攜帶貴重物品。

