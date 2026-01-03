台灣、以色列與索馬利蘭關係深化 外媒揭中國嚇爆最怕「這件事」

以色列宣布正式承認索馬利蘭，我國外交部強調，有助台以索共同合作。圖為總統賴清德7月接見索馬利蘭外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團。（資料照，總統府提供）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列正式承認位於非洲的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。這對與索國互設代表處的台灣而言，是重要外交推進訊號。外媒指出，中國情報部門意識到以色列與台灣、索馬利蘭關係深化的嚴重性和敏感性，將破壞習近平的「一帶一路」倡議。

以色列、台灣與索馬利蘭關係深化，中國憂心破壞一帶一路倡議。（美聯社資料照）

埃及貝尼蘇夫大學（Beni Suef University）政治與經濟學系教授赫爾米（Nadia Helmy）在《現代外交》（Modern Diplomacy）撰文稱，中國外交部去年12月29日發表強烈聲明，反對以色列正式承認索馬利蘭為獨立國家。

請繼續往下閱讀...

文章指，中國情報部門意識到以色列與台灣、索馬利蘭關係深化的嚴重性和敏感性，將直接挑戰並破壞中國「一帶一路」倡議。

文章提及，索馬利蘭擁有非洲最長的海岸線，地處連接歐亞大陸的重要海上樞紐，對中國的「一帶一路」至關重要。而且，中國認為索馬利蘭與台灣的聯盟，直接威脅一中原則。

為了應對以色列承認索馬利蘭後，中國一直在索馬利亞安裝衛星監測站，以增強其情報能力，並監測該地區競爭對手（主要是以色列、美國及其盟友）的軍事和外交活動。

「台灣之盾」武器庫一覽圖。（本報製圖，圖取自網路、中科院、康斯柏格、洛馬官網）

文章說，北京的政治、情報和安全界分析以色列承認索馬利蘭的意義和時機，將其與加薩戰爭、巴勒斯坦人流離失所，以及以色列在美國支持下打造「台灣之盾」防禦系統，並將其與以色列「鐵穹」系統整合的計劃聯繫起來，認為此舉主要是為了抗中。

中國也認為，以色列承認索馬利蘭是與大國更廣泛競爭的一部分。中國則尋求加強在非洲之角的存在，抗衡美國、阿拉伯聯合大公國和以色列日益增長的影響力，尤其是索馬利蘭與這些國家結盟後，該地區已成為大國博弈的焦點。

因此，北京的智庫已制定長期計畫，以削弱中國在索馬利亞及非洲之角的競爭對手。這包括加強中國與索馬利亞的關係，以應對北京的對手加強在該地區的安全存在，並保障重要貿易路線的計畫。

路透曾披露，外交部次長吳志中密訪以色列，外界高度關注是否涉及台灣最新規劃的多層防空系統「台灣之盾」。（資料照）

文章還說，由於北京與台灣的緊張局勢、以色列武裝台灣飛彈防禦系統並將其與以色列「鐵穹」系統整合，加上以色列官員與台灣官員互訪次數的增加，中國對特拉維夫的憤怒情緒日益加劇。

此外，索馬利蘭與台灣關係密切，並獲得特拉維夫的大力支持，北京與以色列的關係正面臨進一步緊張。中國反對這種關係，認為違反一中原則。

至於索馬利蘭對中國的戰略重要性，以及中國因美國施壓（主要針對中國在非洲之角的利益）而對以色列承認索馬利蘭的擔憂，其根源在於索馬利蘭位於亞丁灣的戰略位置極為敏感，且地處一條重要的貿易通道。這使得中國能夠增強自身影響力，並與美國和歐洲等競爭對手競爭。對中國而言，索馬利蘭是一個至關重要的戰略門戶和潛在的影響力來源。

然而，它也代表著一個國際競爭日益激烈的戰場，使中國的處境更加複雜，並要求其謹慎地平衡自身戰略利益與政治原則。為此，中國將繼續向索馬利亞政府提供發展援助，並在索馬利亞境內推動多項基建計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法