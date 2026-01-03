34.1％ VS 2.8％ 台灣兩位數成長與韓出口差距創新低紀錄

台積電為首的半導體出口是去年前11月台灣出口成長34.1%的功臣。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓朝鮮日報報導，根據台韓政府3日公佈的數據顯示，兩國出口額差距已大幅縮小至紀錄低點。儘管在全球人工智慧（AI）熱潮的推動下，兩國半導體出口均有成長，然而台灣半導體產業在總出口的佔比高於韓國，因此台灣的出口成長率大幅領先韓國。

韓國貿易協會與台灣財政部的數據顯示，去年前11月，韓國出口額6410億美元，年增2.8%，同期台灣出口額5785億美元，年增34.1%。兩國出口額差距為616億美元，創2008年韓國貿易協會開始追蹤台灣出口以來的最小水準。

報導說，2008年至2018年同期（前11月），兩國出口差距維持在2000億至3000億美元之間，2019年起該差距縮小至1400億至1900億美元之間，而去年是首度低於1000億美元。

去年，台韓兩國都受惠於全球AI熱潮引發的半導體強勁需求。韓國以SK海力士與三星為首的DRAM及NAND快閃記憶體出口為主，半導體佔其總出口20％。

擁有全球最大代工廠台積電的台灣，則包含整個半導體生產，從設計、製造到後端封裝。半導體產業佔台灣總出口30%，高於韓國，若納入繪圖處理器（GPU）等伺服器出口，台灣IT與半導體出口佔比則上升至60%。

考慮匯率影響，則台灣的表現更甚韓國。去年前11月，韓元平均1418元兌1美元，較前一年貶值4.4%，疲軟的韓元基本上有助於提振出口。反觀，新台幣從2024年前11月的32至33元兌1美元，升值至去年同期的30至31元。儘管台幣走強，台灣的出口仍成長。

韓國外國語大學國際及區域研究學院教授Park Han-jin表示：「台灣經濟高度集中於半導體，因此受半導體超級週期的影響較大。韓國受益於韓元貶值，而台灣則是在沒有貨幣貶值的情況下達到成長」。

韓國半導體產業協會專務理事安基鉉（Ahn Ki-hyun）指出，「台灣台積電為輝達、超微等全球無廠半導體公司生產AI GPU，致使出口激增。韓國向台灣出口高頻寬記憶體（HBM），台灣再利用這些HBM生產GPU」。

預計2025年全年，兩國出口差距將縮小至500億美元左右，根據韓國產業通商資源部預測，2025韓國全年出口將達7097億美元，年增3.8%，台灣財政部預測，其全年出口額將達6400億美元。

