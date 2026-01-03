川普禁中資瀚孚光電收購Emcore 遏止中國取得先進半導體技術

美國總統川普2日發布命令，阻止中資瀚孚光電（HieFo）收購美國加州Emcore旗下與半導體相關的資產，理由是這筆交易可能威脅國家安全。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國總統川普2日發布行政命令，阻止中資瀚孚光電（HieFo）收購美國Emcore旗下與半導體相關的資產，理由是這筆交易可能威脅國家安全，這是川普政府限制北京當局獲取關鍵技術的最新舉措。

根據白宮2日發布的命令，總部位於加州的瀚孚光電以292萬美元（新台幣9174萬元）的價格，向總部位於紐澤西州的Emcore收購晶片與磷化銦（InP）晶圓製造業務的協議存在國家安全風險，因為瀚孚光電是由1名中國公民設立並控制的。

這筆交易已於2024年完成，但川普的命令要求瀚孚光電在180天內剝離Emcore的資產，並解除交易。

專家表示，Emcore的晶片技術可能具有軍事用途，並可用於製造性能更佳的人工智慧（AI）系統晶片，而AI正是川普政府最為關注的安全問題之一。2家公司尚未對白宮此舉發表評論。

川普在與北京當局的談判中尋求放寬某些貿易限制，同時允許北京從輝達（Nvidia）和其他美國公司獲取AI晶片。儘管如此，川普政府仍然推行某些出口和投資限制措施，理由是這些措施對於保護國家安全是必要的。

據了解，川普是在美國外國投資委員會（CFIUS）審查上述交易後後採取上述行動。CFIUS負責審查來自海外實體的投資，重點關注國家安全問題。

