自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普禁中資瀚孚光電收購Emcore 遏止中國取得先進半導體技術

2026/01/03 15:25

美國總統川普2日發布命令，阻止中資瀚孚光電（HieFo）收購美國加州Emcore旗下與半導體相關的資產，理由是這筆交易可能威脅國家安全。（彭博檔案照）美國總統川普2日發布命令，阻止中資瀚孚光電（HieFo）收購美國加州Emcore旗下與半導體相關的資產，理由是這筆交易可能威脅國家安全。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國總統川普2日發布行政命令，阻止中資瀚孚光電（HieFo）收購美國Emcore旗下與半導體相關的資產，理由是這筆交易可能威脅國家安全，這是川普政府限制北京當局獲取關鍵技術的最新舉措。

根據白宮2日發布的命令，總部位於加州的瀚孚光電以292萬美元（新台幣9174萬元）的價格，向總部位於紐澤西州的Emcore收購晶片與磷化銦（InP）晶圓製造業務的協議存在國家安全風險，因為瀚孚光電是由1名中國公民設立並控制的。

這筆交易已於2024年完成，但川普的命令要求瀚孚光電在180天內剝離Emcore的資產，並解除交易。

專家表示，Emcore的晶片技術可能具有軍事用途，並可用於製造性能更佳的人工智慧（AI）系統晶片，而AI正是川普政府最為關注的安全問題之一。2家公司尚未對白宮此舉發表評論。

川普在與北京當局的談判中尋求放寬某些貿易限制，同時允許北京從輝達（Nvidia）和其他美國公司獲取AI晶片。儘管如此，川普政府仍然推行某些出口和投資限制措施，理由是這些措施對於保護國家安全是必要的。

據了解，川普是在美國外國投資委員會（CFIUS）審查上述交易後後採取上述行動。CFIUS負責審查來自海外實體的投資，重點關注國家安全問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財