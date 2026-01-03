「亞洲這國」數學能力輾壓全球 台灣擠進前3贏日韓、美國慘吊車尾

台灣數學成績排名全球第3。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《視覺資本》（Visual Capitalist）根據15-16歲學生的平均數學成績對各國/地區進行排名，亞洲經濟體包辦前6強，新加坡排名第1，澳門進追在後，台灣排第3，香港第4，日本及南韓分居第5及第6名。美國以465分排名第33，低於經濟合作暨發展組織OECD平均。

《視覺資本》指出，數學技能是現代經濟的基礎要素。它們支撐著創新、生產力和長期競爭力。隨著科技和數據驅動型工作變得越來越重要，數學成績較強的國家往往會獲得優勢。

《視覺資本》根據15-16歲學生的平均數學成績對各國進行排名。數據來自OECD的2022年國際學生評估計畫（PISA）。PISA旨在衡量學生運用數學知識解決實際問題的能力，從而對全球教育體系進行比較。

新加坡以平均數學成績 575 分位居第一；澳門以552分緊追在後；台灣排第3，數學成績為547分；香港以540分排第4；日本及南韓分居第5及第6名，分數各為536分、527分。

第7至第10名依序為，愛沙尼亞（510分）、瑞士（508分）、加拿大（497分）、荷蘭（493分）。美國以465分排名第33名，低於OECD平均。

非洲、中東和拉丁美洲的國家均未上榜，反映出這些地區在教育表現上長期存在的差距。

報導特別強調，澳門特別行政區、台灣、香港特別行政區、日本和南韓表現亮眼。這些經濟體一直以來都非常重視數學教育，並制定了嚴格的課程和高標準的學術要求。

至於中國為何沒有出在名單上，原因是中國受到新冠疫情影響，學校關閉而錯過了測試時間，以至於沒有參加 PISA 2022。

《視覺資本》（Visual Capitalist）根據15-16歲學生的平均數學成績對各國/地區進行排名。（圖取自Visual Capitalist）

