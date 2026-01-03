配合交機，航空公司持續擴充人力。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國航進入交機高峰期，機師、空服員需求量也大增。航空業者指出，一架客機因長短航程，需配置機師約十到十四名機師，而貨機所需要的機師更多，而一架大飛機，飛機前艙（客艙前半部）則需約二十名人力，再加上機師、空服員在訓練期間的淘汰率，以及正職員工的離職率，會持續增加機師、空服員人力。

華航董事長高星潢指出，班機所需機師人數依目的地與航線型態而定，就長程航班而言，若是飛美國線的747為例，一架需六至七組人，約十四人，而短程航班，如 737、A321而言，則一架約需五組人、約十人。貨機通常需要更多人力，因為航線分段執飛，例如台北到安克拉治、 安克拉治到紐約，不過，777 客機與貨機混合搭配，相對省人力，例如台北—洛杉磯來回，一趟出去四人，帶四人回來，混合搭配可讓部分飛行員避免長期離家，減少家庭疏離。

高星潢說，飛行員的排班，通常是三分之一當天有勤務、三分之一在外站、三分之一剛返航休息。

在空服員方面，星宇航空執行長翟健華指出，以A350為例，飛機前艙（通常指頭等艙、商務艙區域，或經濟艙的前排）約需二十名，由於空服員需要培訓，所以新機交機前約八個月，就須到位、支付薪水，因此前置成本顯著。

星宇航空2026年將交機十四架，在相關組員提前培訓下， 2025年前三季營收雖然達三百二十六點九七億元，年增二十六%，創下歷史新高，但稅後淨利僅四點七五億元，年減六十九%。

