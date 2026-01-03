全球10大「最佳轉機機場」 新加坡樟宜奪冠 日本羽田佔2個名次

全球十大最佳轉機機場，新加坡樟宜機場奪冠。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕轉機已成為現代旅行中不可避免的一部分，隨著航空公司簡化航線，國際旅行越來越依賴中轉，每天都有數百萬旅客在機場滯留數小時。對某些人來說，這只是喝杯咖啡、充電而已。而對其他人來說，這卻是長達六小時的等待，他們需要食物、休息，以及一些消遣。

TripSIM的一項新研究評選出全球十大最佳轉機機場，新加坡樟宜機場奪冠，杜拜國際機場緊隨其後，韓國首爾仁川機場排名勝過日本東京羽田機場，羽田機場因不同航站樓的差異而兩次出現在榜單上，並以清潔高效而聞名。

請繼續往下閱讀...

TripSIM的一項新研究分析全球50個最繁忙的國際機場，找出哪些機場真正提供了最佳的轉機體驗。研究基於六個相同權重的因素：餐廳和咖啡館、商店、娛樂設施、淋浴和酒店、網路連接和技術設施以及休息區。

樟宜機場在各個類別中均名列前茅，但其娛樂設施、科技基礎設施和安靜的休息區尤為突出。樟宜機場以其室內花園和電影院而聞名。

杜拜國際機場緊隨其後，在零售選擇和旅客舒適度方面均獲得高分。機場擁有豐富的購物場所，淋浴設施和機場飯店也相對便利。印度新德里的英迪拉甘地國際機場憑藉其在餐飲方面的出色表現榮獲第三名。

香港國際機場排名第四，但它並非在某一方面遙遙領先，而是在所有六項指標中都表現出色。機場擁有豐富的餐飲選擇、可靠的科技設施，以及良好的休息和整體衛生條件。

仁川機場以其休閒區、文化展覽和便利的數位化服務脫穎而出。英國希思羅機場雖然休息區並非一流，但餐飲選擇卻獲得了高分。羽田機場因不同航站樓的差異而兩次出現在榜單上，但總體而言，它以清潔高效而聞名。

以下為前十名排行榜：

1. 新加坡樟宜機場：新加坡樟宜機場穩居榜首，提供全球最完善的轉機體驗之一。其娛樂設施（41分）、網路連結和科技設施（100分）以及休息區（30分）均排名第一，是商務旅遊和休閒放鬆的理想之選。此外，樟宜機場在餐飲（181家）和商店（123家）方面也排名第二，在各個類別中均表現出色。樟宜機場擁有室內花園、電影院、靜謐休息室和高速Wi-Fi等設施，其高排名體現了多年來對提升旅客舒適度的持續投入，而非僅僅追求規模。

2. 阿聯杜拜國際機場：杜拜國際機場整體排名第二，在零售和舒適度方面表現突出。其店鋪數量（173家）及淋浴設施及機場內飯店數量（14家）均名列第一，特別適合長途國際轉機旅客。

此外，機場在娛樂設施（34個）和休息區（26個）方面也排名第二，而在網路連接和科技設施（97個）方面則排名第四。杜拜的優勢在於，無論轉機時間長短，都能讓旅客感到舒適和愉悅，這得益於其以轉機旅客為中心的設計理念。

3. 印度新德里英迪拉甘地國際機場：新德里英迪拉甘地國際機場總體排名第三，並在餐飲方面位居榜首，餐廳和咖啡館數量排名第一（208家）。

該機場的商店數量排名第五（118家），娛樂設施數量排名第六（22家）。雖然與頂級樞紐機場相比，其淋浴設施、機場內酒店（8家，排名第九）和休息區（15個，排名第八）略顯遜色，但其在餐飲方面的優勢使其排名靠前。該機場的排名反映出，即使其他設施較為有限，優質的餐飲和豐富的選擇也能顯著提升旅客的轉機體驗。

4. 香港國際機場：香港國際機場各方面表現均衡，沒有明顯的缺點。餐飲場所（154家）排名第五，娛樂設施（26家）排名第四，交通和科技設施（95家）排名第六。機場內的淋浴設施和飯店（9家，排名第七）以及休息區（18個，排名第五）也增強了其對長途轉機旅客的吸引力。機場均衡的表現反映了其作為全球中轉樞紐的定位，旨在為旅客提供順暢的轉機體驗，並確保他們在航班之間舒適便捷。

5. 卡達杜哈國際機場：杜哈國際機場整體排名第五，尤其在零售和交通便利性方面表現優異。其商店數量排名第四（123家），交通便利性和科技設施排名第五（96家），淋浴設施和機場內酒店數量也排名第五（11家）。雖然其餐廳和咖啡館數量排名較低（64家，排名第18），但機場憑藉現代化的基礎設施和麵向中轉旅客的高端設施彌補了這一不足。其排名凸顯了強大的科技和舒適的設施如何彌補餐飲選擇上的不足。

6. 韓國首爾仁川國際機場：仁川國際機場以其娛樂和便利的交通連接而非機場規模而聞名。其娛樂設施排名第三（28），交通連接和科技設施排名第三（98），休息區排名第三（22）。雖然其餐廳和咖啡館（36家，排名第27）以及商店（37家，排名第21）的數量少於一些競爭對手，但仁川機場注重休閒區、文化展覽和數位化便利設施，使其對需要休息的長時間轉機旅客來說極具吸引力。

7. 英國倫敦希斯洛機場：倫敦希斯洛機場整體排名第七，主要得益於其豐富的餐飲選擇。該機場餐廳和咖啡館數量排名第三（178家），反映了其在各個航站樓提供的多樣化餐飲選擇。然而，其商店數量（22家，排名第31）和休息區數量（10個，排名第17）排名較低，拉低了整體得分。希思羅機場的排名凸顯即使是全球重要的機場，在空間和舒適度方面也可能面臨挑戰，尤其是在出行高峰時段。

8. 日本東京羽田國際機場：東京羽田機場提供全方位的優質體驗，娛樂設施排名第五（23），網路連線和科技設施排名第九（92）。餐飲方面也表現出色，擁有117家餐廳和咖啡館（排名第十）。雖然淋浴設施、機場內飯店（7家，排名第十三）和休息區（14個，排名第十）數量相對較少，但羽田機場的高效和整潔有助於提升旅客的整體轉機體驗。

9. 卡達哈馬德國際機場：哈馬德國際機場排名第九，儘管其餐飲（13家餐廳，排名第46）和商店（13家，排名第42）排名靠後。其排名靠前幾乎完全得益於舒適度和科技設施，在網路連接和科技設施方面排名第二（99），淋浴和機場內酒店方面排名第三（12），休息區方面排名第四（20）。這表明，對於一些旅客而言，安靜的空間、睡眠設施和高速Wi-Fi比零售和餐飲的數量更為重要。

10. 日本東京羽田國際機場：東京羽田機場再次名列第十，這反映不同航廈和配套設施的差異。其商店數量排名第六（112家），娛樂設施排名第七（22家），而網路連線和科技設施排名第十（91家）。餐廳和咖啡館（45家，排名第22）以及休息區（13個，排名第11）則屬於中等水平，但該機場仍然能夠提供可靠且便捷的旅客中轉體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法