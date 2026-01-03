局勢惡化快失控？傳伊朗央行下令金融機構進入緊急狀態

伊朗因貨幣重貶及通膨嚴峻引爆示威抗議活動，政經局勢動盪。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗因貨幣重貶及通膨嚴峻引爆示威抗議活動，政經局勢動盪。美國總統川普警告，如果伊朗當局暴力殺害和平抗議者，美國將進行干預，並稱華盛頓「已做好充分準備」。與此同時，網路傳出伊朗央行一份祕密文件，命令所有主要伊朗銀行、支付網絡、卡片系統及金融機構立即進入緊急運作模式，以防全國動盪、停擺及政權危機。專家直指，銀行體系已經進入崩潰階段。

長期關注伊朗局勢的旅英評論家戈巴尼（Niyak Ghorbani）在社群平台XPO文指出，一份由伊斯蘭共和國中央銀行發布的機密文件已被洩露。

這份文件命令所有主要伊朗銀行、支付網路、銀行卡系統及金融機構，立即進入緊急運作狀態，以應對即將到來的全國性動盪、破壞、停擺情景以及政權危機。

該指令明確要求銀行為大規模停電和基礎設施崩潰做準備、保護並遷移關鍵財務資料、啟動危機模式下的備用/平行支付系統、準備應對系統關閉、大規模混亂和全國性不穩定，以及在政權失控的情況下，建立替代性的金融機制。

戈巴尼解釋，這份文件是伊朗當局為政權崩潰最準備，他們不再考慮會不會發生，而是為「何時」崩潰做準備。他認為，這不是常規的安全文件，而是為金融領域的戒嚴進行準備。

戈巴尼稱，這是一份書面承認，政權預期出現失去控制、大規模模民眾抵抗、基礎設施崩潰及全國性不穩定。整個系统正在為一次即將到來的分裂做準備，銀行體系已經進入崩潰階段。