屏東六塊厝產業園區邁大步 期暉實業4.5億擴廠今動土

期暉實業六塊厝擴廠動土，投資4.5億拓展智慧冷藏設備，3日動土典禮，屏東縣長周春米（左3）到場祝賀。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣產業發展再向前邁進一大步，長期深耕冷凍、冷藏庫體製造的期暉實業有限公司，今（3）日上午於六塊厝產業園區舉行廠房新建工程動土祈福典禮，屏東縣長周春米與期暉實業董事長趙茂根共同主持；這是縣府推動的六塊厝產業園區第3家動土的企業，預計2028年6月完工啟用。

屏東縣長周春米表示，期暉實業在冷凍、冷藏與智慧化設備上的專業，正好呼應屏東推動智慧物流與低碳永續的發展方向，該公司長期投資屏東，繼於經濟部屏東科技產業園區設廠後，本次擴展版圖在六塊厝產業園區投入4.5億元擴廠，後續總投資金額更將達到8.4億元；期待未來期暉能與在地產業形成更緊密的合作鏈結，共同提升整體產業競爭力。

屏東縣六塊厝產業園區再傳喜訊，期暉實業有限公司3日舉行廠房新建工程動土祈福典禮。（記者羅欣貞攝）

期暉實業董事長趙茂根表示，公司自2000年成立以來，深耕冷凍、冷藏庫體製造，並逐步拓展至商用冷藏展示櫃、控溫理貨中心等專業工程，長期服務超市、超商及工業倉儲體系，近年來更積極推動產品智慧化，將冷鏈設備結合資訊科技，實現遠端監控與精準控溫，此次在六塊厝產業園區將興建地下1層、地上4層的全新廠辦綠建築大樓，完工後將大幅提升國內外市場服務量能。

六塊厝產業園區是由屏東縣政府與台糖合作開發，佔地19.67公頃，產業用地12.39公頃，其中6.43公頃由屏縣府辦理出售，屏縣府的招商均已完成，共有7家廠商，去（2025）年11月以勒鋼鐵、昱輝工程已陸續動土，今年繼期暉實業後，還將有其他進駐廠商動土。

屏縣府城鄉處也表示，六塊厝產業園區、屏東科技產業園區與屏東科學園區相鄰，已形成新興產業聚落，兼具交通便利的優勢，未來整體區域將發揮群聚效應，吸引更多優質企業進駐。

