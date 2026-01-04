金龍風暴週年2》房市僵局待打開 2026年預期價量盤整

目前房市買氣僵局，主要是受到利率拉高、貸款成數減少以及政策管制房貸等三因素。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕目前房市買氣僵局，主要是受到利率拉高、貸款成數減少以及政策管制房貸等三因素，尤其當前股市持續攀新高，經濟並無明顯轉壞跡象，因此，預期房貸管制鬆綁可能要等到今年下半年，不過，房產業者分析，隨著去年買氣急縮，預期今年整體買氣已沒有大幅量縮空間，約莫會在上下5%震盪，房價可能仍維持盤整格局。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，央行即便把銀行的不動產放款集中度管制權限下放到各銀行，但仍未鬆綁第七波選擇性信用管制，主要就是因為整體經濟環境穩定，甚至單一產業帶動經濟成長率破7，衍生股市過熱之虞。

請繼續往下閱讀...

且依照過去發展局勢，勢必出現資產重配置、財富效果外溢到房市的慣性，因此才會寸土不讓地繼續嚴管。再加上過去幾年的房市大多頭以及持續打炒房，建商、投資客大開槓桿以致資不抵債的狀況屬於極少個案，所以主管機關更沒有鬆綁的理由，但因連續一年以上的買氣修正，市場需求單純、籌碼乾淨、基期已低，可推論量再縮也有限，將出現價量持續橫盤整理的格局。

股房掛勾經濟 持續橫向盤整

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，國內投資管道有限，大多以股房為主，而股房與經濟強弱的關聯度甚高。過去房市出現恐慌拋售與房價急跌，通常是發生經濟、地緣性政治或天災與傳染病等黑天鵝因素時，才會讓市場信心潰散。展望未來，台灣掌握AI、機器人、量子科學等關鍵技術，產業與經濟前展璀璨，若稱之為台灣經濟新黃金年代一點也不為過。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安吸引太多購屋族群湧入，房市出現不理性的榮景，迫使央行出手降溫，第七波管制已經上路逾一年，解鈴還須繫鈴人，明年基本上還是看政策走向，政策則是要房市冷靜軟著陸，才比較有鬆手的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法