金龍風暴週年1》全國房價微跌0.7％ 六都台中跌最多

今年房市買氣大幅萎縮，不過房價波動則相對有限，呈現量價背離走勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕被稱為「金龍風暴」的央行第七波選擇性信用管制、2024年9月實施，至今已超過1年，進一步觀察官方、民間版房價指數的變化，其中最新數據到2025第二季內政部住宅價格指數，對比2024年第三季，全國僅微幅修正近0.7%，六都中，是中、南部等四都呈現下跌，以台中市跌幅最深、下跌約2.42%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市買氣大幅萎縮，不過房價波動則相對有限，呈現量價背離走勢。

再進一步觀察彙整新建案的國泰房地產指數，以及中古屋交易的信義房價指數、政大永慶即時房價指數等民間版房價指數，其中2025第三季國泰房地產指數，六都加新竹縣市的七大都會區大廈新案每坪平均房價，對比2024年同期，全國僅微跌0.44%，台北市、台中市、台南市以及高雄市等四都，甚至呈現上漲。

全台新案均價僅微跌0.44%

至於2025第三季信義房價指數，對比2024年同期，全國年漲0.14%、七大都會區中，台中市、高雄市等年跌幅較深、均逾5%，而新北市、新竹縣市以及台南市等三都年跌幅均不到3%。

而2025第三季政大永慶即時房價指數對比2024年同期，全國房價年跌幅達6.83%，七大都會區年跌幅全數5%起跳，又以高雄市年跌幅最深、約9.32%，台中市與台南市的年跌幅均逾7.5%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，國泰房地產指數以預售、新成屋建案為主，反應景氣走向的「領先指標」，而官方房價指數因樣本侷限在實價登錄資訊，算是「落後指標」，至於，房仲業者發布的房價指數除實價外，還加上集團成交資訊，即時性較強，可謂「同時指數」。

不過，從國泰指數來看，建商、買方都均看好中、長期房價走勢，呈現敢漲就敢推的預期心理，相對來說，房仲集團經營中古屋買賣，則深受選擇性信用管制壓抑，因此，指數呈現追價無力的現象。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這一波房市榮景主要是受到經濟面強勁發展所賜，再加上新青安助攻，實屬「有基之彈」，但受到央行強力壓制影響，出現史上罕見「股動房不動」的現象，且無論是中古與預售，房價修正幅度均低於預期。

