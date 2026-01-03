被年輕員工怒吼好屈辱！63歲退休部長當清潔工 親揭崩潰現實

在退休之後，選擇展開「第二人生」重返職場的日本人，在近年越來越多。清潔工示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在退休之後，選擇展開「第二人生」重返職場的日本人，在近年越來越多，而不少人在60多歲以後，反而遭遇了原本未曾預料的困境。日本一名曾任大公司部長的63歲男子高橋雄一（化名），在幾年前年薪還超過1300萬日圓（約265萬元新台幣），豈料退休後遇到女兒婚禮、母親生病等狀況，每月支出暴增，連房貸都還不完，如今的他跑去當清潔時薪人員維持生計，還會被30多歲的年輕員工大聲呵斥，但為了生活，他也只能強忍下來。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享相關案例，高橋雄一退休前曾是大型製造商的部長，管理近20名部下，60歲屆齡退休時的年薪超過1300萬日圓，但因為再僱用的條件無法接受，最後直接離職。而他退休時拿到的退休金大約有2500萬日圓（約510萬元新台幣），另外每個月還有約10萬日圓（約2.04萬元新台幣）的年金。雖然看似豐厚，但他實際體會後才發現，「收入歸零」比想像中還要殘酷。

高橋雄一說：「女兒的婚禮、母親的照護、遺產繼承相關手續等，原本沒預料到的支出接二連三出現，存款很快就被侵蝕殆盡。光靠年金，連房貸都還不完。和太太討論後，最後只能得出一個結論：無論如何都得繼續工作。」

高橋雄一在63歲那年決定去當兼職清潔人員。時薪1100日圓（約224元新台幣），每天清晨5點起工作3小時，一週5天，月收入約6.6萬日圓（約1.34萬元新台幣）。雖然沒有很多，但他表示「這多少能補貼家用」。

然而在新的職場上，高橋雄一說，他明明是照著作業流程來做，但卻常遭到30多歲的正式員工斥責：「不是叫你照手冊做嗎？」即便覺得不合理，為了生活也只能強忍下來。他無奈地說：「一開始確實因為『自尊心作祟』而猶豫要不要應徵，但現在已經不能再顧這些了。要守住家計，就必須有什麼都願意做的覺悟。」

過去的職稱與高收入，如今已毫無用處。即便如此，高橋雄一仍把每週一次喝咖啡的小小時光，當作支撐心靈的慰藉。他說：「我真的體會到，老後並不是退休後的『獎勵時光』，而是『第二人生的起點』。既然無法依靠任何人，就只能靠自己站起來。就算被責罵、滿身大汗，只要還能動，我就會繼續工作。」

隨著日本高齡化加速，「持續工作的高齡者」人數也逐年增加。根據日本政府2024年的勞動力調查，65歲以上的就業人口達到946萬人，創下歷史新高，其中以非正規雇用型態工作的高齡者比例特別多。

報導認為，在被稱為「百歲時代」的現在，一方面社會亟需建立能彼此支撐的制度結構，另一方面，個人也需要為各種「突如其來的變數」做好經濟與心理層面的準備。

