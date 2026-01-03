高市早苗「台灣有事論」後 日網自製「Stand with Taiwan」催人熱淚

去年日本首相高市早苗指出「台灣有事，就是日本有事」。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年日本首相高市早苗指出「台灣有事，就是日本有事」，引爆中國強烈不滿，但這番話題在日本國內外引起高度關注，高市民調不降反升，過半受訪者認為她的說法「沒問題」，甚至還有日本網友為台灣加油打氣，特別製作出一首應援歌，傳遞出台灣並非孤單一人的訊息。

去年11月，日本首相高市早苗在國會指出，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示若台海爆發衝突，日本可能依自身安全法制行使集體自衛權。此番表態引發中國強烈反彈，並促使北京採取一系列報復措施，使日中關係進一步緊張。

日本《每日新聞》於去年12月20日與21日進行全國民意調查，針對高市早苗在眾議院答辯中提及的「台灣有事」相關發言，67%的受訪者認為高市早苗「沒有必要撤回該發言」，僅有11%認為「應該撤回」，另有21％受訪者表示「不清楚」。

除了政治層面的表態外，網路上也出現大量聲援台灣的文章與影片。例如，有日本網友在社群媒體上寫下「台灣就是台灣」，並搜尋相關日文標籤，湧現更多熱門貼文。其中1則「台灣就是台灣，不是中國」的貼文獲得超過3萬個讚，還有日本網紅發文呼籲「有多少人覺得台灣就是台灣、不是中國」，同樣收穫約上萬個讚，展現出日本民間對台灣的支持熱潮。

就連在Youtube上，也有日本網友特地製作出「應援歌」表達對台灣的支持，該名網友在影片資訊攔下寫道：「我想為此刻感到不安的台灣朋友們盡一點力，因此創作了這個作品。」這首名為 《Stand with Taiwan》 的歌曲，傳遞出台灣並非孤單一人的訊息。歌詞中特別寫道：「如果你感到不安、害怕而哭泣，我會在你身旁，伸手扶你，因為日本就在你身邊。」

這首歌曲上傳Youtube後，迄今超過6.5萬次瀏覽，有許多台灣網友在底下留言表示感動、感謝日本人這麼挺台灣，「謝謝日本，我是台灣人，聽完歌都哭了」、「真的好感動，謝謝日本」、「台日友好！」。



也有日本網友留言支持台灣，並回憶當年台灣在日本大地震時的援助：「日本人民永遠不會忘記，台灣在日本大地震期間對我們展現的善意」、「我記得東日本大地震，那時台灣給予了全世界最大的支持，不只政府捐款，連小孩都捐了自己的零用錢，謝謝你，台灣。」

