馬斯克的AI模型Grok應用程式標誌。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國《CNBC》報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的AI公司xAI於2026年開春即陷入輿論風暴。多名用戶檢舉，該公司開發的聊天機器人Grok在接收指令後，竟然生成多張涉及兒童性剝削的「深偽」（Deepfake）影像。面對媒體詢問，xAI公司竟以「傳統媒體撒謊」（Legacy Media Lies）的自動回覆應對，傲慢態度引發強烈抵制。

此次風波的關鍵在於X平台近期新增的「編輯圖像」（Edit Image）功能。該功能允許用戶直接對平台上任何照片進行AI改動，且無需經過原作者同意。史丹福大學前研究員席爾（David Thiel）直言，允許用戶任意竄改他人上傳的影像，根本是產製「非經同意性影像」（NCII）的犯罪溫床，此類機制極易導致兒童性剝削內容的氾濫。

雖然Grok系統隨後在對話中宣稱正在「緊急修復」問題，並強調兒童色情內容違法且被禁止，但xAI技術人員塔吉克（Parsa Tajik）僅低調表示團隊正在「進一步加強護欄機制」。專家警告，這並非xAI首次出包，Grok過去曾因發表反猶太言論及讚揚希特勒而多次遭到砲轟。

印度法國氣炸要查 華府態度受矚

針對這起嚴重的AI失控事件，法國與印度政府於2026年1月2日分別發表聲明，承諾將介入調查xAI是否違反當地線上安全法律。美國聯邦貿易委員會（FTC）目前對此拒絕置評，而聯邦通訊委員會（FCC）也尚未做出正式回應。法律專家指出，在美國司法實務中，即便像是AI生成的假影像，只要呈現兒童遭虐待的樣態，就足以構成刑事起訴。

諷刺的是，儘管負面新聞纏身，xAI仍持續擴張。美國國防部上月才剛將Grok納入AI代理平台，該工具目前也是多家預測博弈平台的主要技術來源。隨著2026年AI監管呼聲再起，馬斯克如何處理這起涉及兒童安全的科技醜聞，將成為全球科技界與監管機構的觀察重點。

