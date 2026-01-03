台灣的「秘密武器」 英媒披露如何主宰全球經濟命運

台灣科技企業掌握全球大部分半導體晶片生產。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣科技企業掌握全球大部分半導體晶片生產，形成對北京的重要經濟威懾。經濟學家警告，如果中國入侵台灣，全球經濟可能損失高達7.5兆英鎊（約新台幣316兆元），遠超俄烏戰爭或新冠疫情造成的衝擊。然而，隨著半導體生產逐步在海外設廠擴張，這份威懾力正面臨挑戰，台灣是否仍能維持其全球經濟影響力，成為各界關注的焦點。

英國《每日電訊報》以「台灣價值7.5兆英鎊的秘密武器正在瓦解」為題報導，台灣生產全球大部分半導體晶片，這些微小晶片推動著從咖啡機到戰鬥機的現代科技，而全球各國都依賴這些晶片，包括中國，儘管中國曾威脅要以武力「統一」台灣，仍進口近半數的台灣半導體。

經濟學家警告，若中國入侵台灣，全球經濟將損失7.5兆英鎊，這同時形成了對北京的重要威懾，因為中國若真的入侵，其經濟將直接受到衝擊。

這種被稱為「矽盾」的理論認為，台灣的半導體產業提供了一種事實上的安全保障，不僅因為中國本身依賴這些晶片，也因美國可能出手保護台灣。台灣前總統蔡英文在2021年指出，矽盾「使台灣能保護自己，也能保護他人免受威權政權破壞全球供應鏈的侵略行動」。

台灣生產全球約60%至70%的半導體，以及超過95%的先進晶片。雖然數千家公司參與半導體生產，但在台灣，這個產業幾乎等同於一個名字：台積電（TSMC）。

台積電在全球市場的占有率超過60%，貢獻約9%的台灣GDP，不僅是台灣最重要的經濟支柱，也在國家安全上扮演關鍵角色。報導指出，台積電的全球壟斷地位源自其獨特的晶圓代工模式：公司專注製造晶片，而像蘋果和輝達等科技巨頭則將產品訂單直接交給台積電代工。

雖然台積電大部分生產都在台灣，但公司逐步在美國和日本等地開設晶圓廠，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員Kharis Templeman（祁凱立）表示，疫情對依賴台灣晶片的公司而言是一記警鐘，他們在供應中斷時不得不緊急應變，這也提供了中國若攻台可能導致晶片供應永久中斷的警示。

祁凱立指出：「一般來說，供應過於集中在單一地點對你的商業模式是一大問題。他們希望至少有部分供應或生產接近最終客戶。」美國政府，尤其是川普政府的壓力，也是促使產線外移的因素之一，但這也意味著台灣可能失去部分威懾力。如果美國自己生產半導體，而非依賴台灣，戰時保護台灣的可能性可能下降。

去年10月，台灣官員批評美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出的「50-50」半導體生產分配方案。當時，國民黨前主席朱立倫表示：「沒有人能出賣台灣或台積電，也沒有人能破壞台灣的矽盾。」

一些專家認為，台積電和其他供應鏈公司將生產線移出台灣，是為了應對中國威脅增長。但台積電保留了一份「保險」，確保先進晶片生產仍留在台灣。

台積電及整個半導體產業的生產多元化，對其他國家是一種安全網，但專家對台灣影響意見分歧。有一方認為，台灣科技業在海外設廠，在全球設廠增強了台灣與其他國家的聯繫，但也有一方認為，海外晶圓廠「使這些國家更有動力關注台灣產業及可能的安全威脅」。

理論上，這支持矽盾的第二層論點：美國及盟友更可能在衝突中保護台灣，威懾中國。然而，若對台晶片依賴減少，中國從其他來源獲取半導體的能力提升，可能降低入侵阻力。

一名要求匿名的台灣半導體工程師指出：「如果他們不需要台灣，入侵的阻力就小，因為不會打擊大型經濟，成本也會降低。」他同時警告北京有抄襲他國技術的習慣：「第1，他們歡迎你的生意；第2，他們觀察你的技術；第3，他們建立能打敗你的競爭者；第4，他們把你踢出國。」

