台積電大進步！最新全球企業市值排名揭曉

〔財經頻道／綜合報導〕科技類股在AI浪潮下獲得市場青睞，台積電（2330）在2026年一開年利多頻傳，週五（2日）ADR勁揚5.17%，收在319.61美元，根據Companies Market Cap最新全球企業市值排行，台積電進步兩名、名列全球第6。

根據數據排行，輝達（NVIDIA）以約4.6兆美元（約新台幣144兆元）市值位居全球第1名，蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）分別排名2至5名。

數據顯示，台積電進步兩名，以市值約1.657兆美元（約新台幣51兆元），位居第6名。7至10名為博通（Broadcom）、Meta、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、特斯拉（Tesla）。

台積電ADR週五（2日）上漲5.17%，收在319.61美元；台股部分，台積電（2330）昨（2）日上漲35元、2.26%，收1585元。

