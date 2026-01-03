史詩級暴漲後！黃金等4大貴金屬 2026年紅盤再閃「金」光

週五（2日）黃金上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬週五（2日）在2026年第1個交易日多數上漲，延續2025年的強大漲勢，主因是地緣政治刺激避險需求，美國降息預期也持續提供支撐，不過，經過年末的大漲之後，貴金屬本週週線全面下跌。

黃金現貨價持穩，報每盎司4313.29元，盤中稍早曾漲至4402.06美元。

黃金曾在2025年12月26日登上每盎司4549.71美元的歷史新高，全年上漲64%。

2月交割黃金期貨下跌0.3%，報每盎司4329.6美元。

《路透》報導，TD Securities 商品策略全球主管梅萊克（Bart Melek）表示：「我們持續看到市場在談論3月可能出現的降息，以及今年稍晚可能再一次降息。這些討論，與市場可能面臨關稅和美國債務風險的疑慮相結合，推動黃金、白銀、白金和鈀金走高。」

市場目前預期美國聯準會（Fed）今年至少會降息2次，每次1碼（25個基點），讓本身不孳息的黃金對投資人而言更具吸引力。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲0.7%，報每盎司71.77美元。

現貨鉑金跳漲3.5%，報每盎司2125.80美元。

現貨鈀金上漲近2%，報每盎司 1636.43美元。

白銀和白金在2025年的表現都優於黃金，白銀上漲147%，鉑金上漲127%。帶動白銀漲勢的原因包括，美國列入關鍵礦產清單、供給短缺、工業投資需求強勁但庫存偏低。

鈀金2025年全年漲幅達到76%，創15年來最佳表現。

