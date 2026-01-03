戰爭、制裁全到齊！國際油價2026年首日仍收跌 背後原因曝光

國際油價週五（2日）在 2026 年首個交易日收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在 2025 年創下自 2020 年以來最大年度跌幅之後，國際油價週五（2日）在 2026 年首個交易日收低。投資人一方面評估市場供給過剩的疑慮，另一方面也權衡包括烏克蘭戰爭及委內瑞拉原油出口在內的地緣政治風險。

美國紐約西德州中級原油期貨下滑 10 美分，收在每桶 57.32 美元。

布蘭特原油期貨收盤下跌 10 美分，收每桶 60.75 美元。

儘管在美國總統川普（Donald Trump）主持下，俄烏正就結束這場已近4年的戰爭展開談判，但雙方仍在元旦當天互相指控對方攻擊平民。基輔方面近期加大對俄羅斯能源基礎設施的打擊力道，意圖切斷莫斯科支撐其軍事行動的資金來源。

另一方面，川普政府於週三（去年12月31日）加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓力道，對 4 家被指在委內瑞拉石油產業運作的公司及其相關油輪實施制裁。馬杜洛在新年專訪中表示，委內瑞拉願意接受美國對其石油產業的投資，並在打擊毒品走私方面進行協調，同時也願意與美國展開嚴肅對話。

此外，川普也威脅，若伊朗安全部隊對示威民眾開火，美國將提供協助。伊朗近日爆發動盪，已對當局構成多年來最嚴峻的內部挑戰。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「儘管存在這些地緣政治疑慮，油市似乎並未受到太大影響。油價仍被鎖定在長期區間內盤整，市場普遍認為，無論發生什麼事，供應都將維持充裕。」

OPEC+預計將於週日（4日）召開會議。Sparta Commodities 分析師June Goh指出，市場普遍預期，OPEC+ 將在第一季持續暫停增產。她表示：「2026 年將是評估 OPEC+ 決策對供需平衡影響的關鍵一年。」她並補充，中國預料將在上半年持續建立原油庫存，為油價提供支撐。

布蘭特原油與西德州中級原油在 2025 年均下跌近 20%，創下自 2020 年以來最嚴重的年度跌幅。對布蘭特原油而言，這已是連續第3年下跌，寫下有紀錄以來最長的連跌紀錄。

