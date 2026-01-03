一咖搞定上班到出國！日本達人點名UNIQLO這5款「大容量神包」

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，隨著時序進入新的一年，日本內容創作者橋本紗季近日就整理出她2025年在UNIQLO入手的5款「大容量包包」，直呼這些包包不僅外觀時尚，而且非常適合旅行和工作使用。

橋本紗季在日本媒體《BuzzFeed Japan》撰文分享，介紹她2025年在UNIQLO購買後，覺得很值得的5款「大容量包包」。

首先是「Puffy 肩背包」（パフィーショルダーバッグ），售價為2990日圓（約609元新台幣），它以蓬鬆輕盈的手感與貼合身形的圓潤輪廓為最大特色。其肩背帶採用寬版設計，不易勒肩，包款尺寸偏大，可輕鬆收納筆電與文件。除了手機、錢包等日常必需品外，A4 資料夾與筆記型電腦也能完整放入。若妥善收納，甚至能放入毛巾、換洗衣物，非常適合旅行或健身房使用，而內外皆設有收納口袋，並附有迷你吊環，實用性十足。

Puffy肩背包。（圖擷取自UNIQLO官網）

再來是「帆布托特包」（キャンバストートバッグ），售價為3990日圓（約814元新台幣），為 英國時尚品牌 JW ANDERSON 與 UNIQLO 的聯名商品。包包採用帆布材質，契合休閒風格穿搭，包角處則繡有 JWA 標誌，低調卻不失質感A4 文件與筆電皆可完整放入，即使行李較多的日子也能從容應對，不僅適合裝工作用品，也非常推薦用於外出旅遊、休閒活動等需要攜帶換洗衣物與毛巾的場合。

帆布托特包。（圖擷取自UNIQLO官網）

然後是「郵差肩背包」（メッセンジャーショルダーバッグ），價格為 2990 日圓，是款非常適合日常使用的極簡風斜背包。延續「UNIQLO U」系列 的簡約設計風格，可整齊收納 A4 文件、筆電，甚至連 500ml 寶特瓶也能放入，面對行李較多的日子也毫無壓力。

郵差肩背包。（圖擷取自UNIQLO官網）

還有「Soft Puffy肩背包」（ソフトパフィーショルダーバッグ），售價為 2990 日圓，包包開口採用抽繩設計，可大幅打開，拿取物品相當順手。而肩背帶為寬版設計，不易勒肩，長時間背負也十分舒適，再來扣環結構扎實，不易滑動或脫落，使用起來讓人安心。

Soft Puffy肩背包。（圖擷取自UNIQLO官網）

最後為「2WAY 多功能迷你包」（2WAYユーティリティミニバッグ），售價僅1990日圓（約405元新台幣），是2WAY多功能包的縮小版本，雖然小巧，但因底寬設計，實際收納力超乎想像，可依穿搭需求，作為手提包或肩背包使用。不僅適合日常短程外出，旅行時用來管理貴重物品也非常實用。

2WAY多功能迷你包。（圖擷取自UNIQLO官網）

