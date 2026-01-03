2026年UNIQLO新品曝光！大容量「帆布托特包」登場 價格特色一次看

日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，隨著時序進入新的一年，UNIQLO的2026年新款商品也陸續揭曉。日媒指出，UNIQLO即將推出一款男女皆可使用的「帆布托特包」（キャンバス トートバッグ），主打簡約設計和大容量，從日常通勤到假日出遊都能派上用場，售價為3990日圓（約814元新台幣），預計於 2026 年 1 月中旬上市。

根據日媒《LIMO》報導，UNIQLO 全新推出的「帆布托特包」，採用水桶型輪廓與耐用結構，設計簡約，無論年齡或性別都能輕鬆搭配，是一款相當萬用的包款。共有自然色（NATURAL）與深棕色（DARK BROWN）2種顏色可以選擇，設計簡約百搭，男女皆適合，能自然融入日常穿搭。

報導指出，這款帆布托特包的開口可大幅展開，內部設有 6 個口袋，方便整理小物與貴重物品；此外，採用磁吸式開合設計，使用起來更加輕鬆便利。外皮材質採用帆布搭配合成皮革，兼具休閒與質感；側邊抽繩設計，可輕鬆改變包包外型，依穿搭風格自由調整，讓整體造型更有變化。

包款尺寸為高35.5公分、高13公分、 底寬30公分，可輕鬆收納平板電腦、手機、摺疊傘、水壺、錢包等隨身物品。整體容量充足、收納便利，無論通勤或假日外出皆相當實用。

「帆布托特包」預計2026年1月中旬上市。（圖擷取自UNIQLO官網）

