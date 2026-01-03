美股收盤》道瓊、標普2026開局走高！台積電ADR飆漲逾5％

週五道瓊、標普500指數收紅。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年第一個交易日，美股漲跌互現，AI晶片大廠輝達股價上漲提振了市場。道瓊工業指數上漲319.10點、0.66%，標準普爾500指數上漲0.19%，那斯達克指數小跌0.03%，費城半導體指數大漲4.01%，台積電ADR勁揚5.17%，收在319.61美元。

綜合外媒報導，週五晶片股領軍帶動股票市場，輝達上漲1.26%，美光科技飆升10.51%，這兩家與AI相關的公司在2025年都表現出色，輝達過去一年股價上漲約39%，美光科技則暴漲超過240%。

請繼續往下閱讀...

不過，晶片以外的其他科技領域表現不佳，軟體股承壓，Salesforce股價下跌超過 4%，CrowdStrike跌幅達3.24%，微軟下跌2.21%。此外，特斯拉第四季交付量不如預期，股價下跌2.59%。

2025年投資人持續湧入人工智慧概念股，標普500指數去年上漲超過16%，那斯達克指數去年漲幅超過20%，道瓊則上漲約13%，三大股指去年均創下歷史新高。華爾街策略師預期，美國股市在2026年有續漲空間。CNBC市場策略師調查顯示，標普500指數今年的平均目標價為7629點，意味著上漲空間為11.4%。

道瓊指數上漲319.10點或0.66%，收48382.39點。

那斯達克指數下跌6.36點或0.03%，收23235.63點。

S&P 500指數上漲12.97點或0.19%，收6858.47點。

費城半導體指數上漲284.34點或4.01%，收7367.47點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法