特斯拉Q4銷售大跌16％! 電動車霸主讓位比亞迪

2026/01/02 23:27

特斯拉去年交付164萬輛電動車，年減8.6%。（路透）特斯拉去年交付164萬輛電動車，年減8.6%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕特斯拉去年第4季電動車交付量年減16%，並連續第2年銷售下滑，引發特斯拉能否穩定其核心汽車業務的疑慮。

特斯拉2日聲明，第4季交付41.8227萬輛電動車，較前1年的49.5570萬輛減少15.6%。根據Visible Alpha，分析師預期特斯拉第4季交付43.4487萬輛，減幅達12.3%。

特斯拉去年全年交付164萬輛電動車，遠低於前1年的179萬輛，年減8.6%，以及與分析師預期的165萬輛，顯示特斯拉連續第2年銷售下滑。

彭博報導，特斯拉創辦人馬斯克透過大力宣傳無人駕駛計程車的進展，成功轉移對特斯拉銷售下滑的關注。但儘管去年底特斯拉開始進行無人駕駛測試，但消費者迄今只能在奧斯汀與舊金山灣區，召喚到少量有安全人員隨行的無人駕駛計程車。

中國電動車巨頭比亞迪2日聲明說，去年交付460萬輛汽車，其中純電動車226萬輛，實現28%的增幅。該公司說，2025中國境外銷售達100萬輛，年增150%，創新紀錄，2026希望在中國境外銷售160萬輛車。

