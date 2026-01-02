投信：AI與金融雙引擎驅動 2026台股多頭行情

永豐投信表示，看好金融業的多面向成長，與AI科技產業的持續創新並行，形成推升台股的雙引擎。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕2026年開春第1個交易日，台股飆新高。展望後市，投信機構建議，以「AI科技」與「金融產業」為兩大配置主軸，可透過科技主題ETF及金融股占比較高的ETF進行分散布局。根據過往統計，台股在12月至隔年2月的平均漲幅表現相對較佳，投資人可採取分批進場的方式，並同時留意風險控管，以在2026年的行情中掌握投資契機。

永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，分別為00858永豐美國500大、00888永豐台灣ESG、00930永豐ESG低碳高息、00958B永豐ESG銀行債15+ ETF，2026年1月19日為最後買進日，均在2026年1月20日進行除息，並在2026年2月13日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

展望2026年，永豐投信表示，全球供應鏈持續重組，台灣企業積極在東南亞、美國及日本等地擴廠投資，這將直接帶動銀行業海外分行的營收成長，進而提升整體金融業的獲利能力。投資策略上，AI仍是主角，但金融業的加入讓台股多頭格局更具支撐，高檔震盪上攻可望成為主流趨勢。

永豐投信指出，看好金融業的多面向成長，與AI科技產業的持續創新並行，形成推升台股的雙引擎，使市場上漲動能更為多元，不再僅依賴單一產業。

此外，進入2026年，美國經濟雖然因政府關門導致官方數據延後公布，但整體動能依舊維持在擴張軌道，勞動市場只是稍微降溫，並沒有出現結構性的惡化。

投顧機構表示，聯準會在2025年12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議正式啟動降息循環，把政策利率調降到3.50%–3.75%，並且釋出未來兩年還會持續寬鬆的訊號。隨著利率逐步靠近3%的長期均衡水準，加上自2025年12月開始每月400億美元的買債計畫（技術性擴表），使金融體系的流動性明顯改善，股市也因此有更穩固的資金支撐。

在政策面上，投信法人指出，美國政府同時推動產業合作與貿易優惠，川普政府宣布「創世紀」AI計畫，集結了OpenAI、微軟、輝達等24家科技巨頭，展現人工智慧的戰略布局。另一方面，政府也和默克等九家藥廠簽署最惠國協議，透過藥價折扣換取三年關稅豁免，兼顧醫療成本與產業競爭力。

整體來看，投信業者強調，貨幣政策的寬鬆，加上科技與醫藥產業政策並進，正在為2026年的美國經濟注入新的動能，強化金融市場和產業發展的支撐力。

