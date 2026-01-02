不想當下流老人快學起來！專家勸50歲必做3件事

日媒指出，為了避免老後貧窮，應趁著未退休之前改掉過度消費習慣。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人都擔心退休金不夠，恐淪為下流老人。日本專家建議，50歲起，第一要務就是努力控制消費，有3種方法可以幫助大家輕鬆避免購物，包括將錢包的現金減半、每次花錢都記帳、預留一筆緊急資金。

日媒《All About》報導，現在您已經50多歲了，積蓄還是比預期少，很擔心自己到60歲時能否存夠退休金。如果您也有這種擔憂，那麼首先該做的就是努力控制消費。

請繼續往下閱讀...

以下3種方法可以幫助你輕鬆避免購物，說明如下：

1、錢包裡的現金控制在一定範圍之內：如果錢包有很多現金，很可能會走進一家便利商店、咖啡廳或任何吸引你眼球的商店，然後「不小心」買點東西。如果知道自己容易這樣，那就盡量把錢包裡的現金控制在「最低限度」。然後，好好管理錢包裡的錢，養成只買「必需品」的習慣。

如果之前帶了2萬日圓（約台幣4000元），那就試著只帶1萬日圓（約台幣2000元）。試著將錢包的現金減半。若事先知道自己需要多少錢，提前準備好這筆錢就不會感到太受限。至於很多人經常使用信用卡，提前設定好預算並做好管理，就不會超支。

2、每次花錢都要記帳：養成記錄每次消費的習慣，可幫助了解自己的消費習慣。如果你使用信用卡或電子支付，可以查對關聯帳戶的APP。

認真記錄和回顧消費習慣的好處在於，可以了解自己的消費習慣以及哪些方面過度消費。了解自己買東西是因為覺得有必要，還是因為被「促銷」吸引。透過回顧消費背後的動機，可以思考未來該注意哪些面向。

3、準備生活費以外的其他開支：日常生活中，除了日常開銷之外，還有一些必要的支出。例如，保險費、更換損壞的家用電器、婚禮、喪葬、醫療費用、房產稅和車輛的年度檢查等。

當你養成節儉的習慣後，突如其來的意外支出會讓你覺得之前所有的努力都白費了，甚至失去動力。為避免這種情況，應該提前預估非生活開支，並預留一些緊急資金。做好準備能幫助在遇到突發狀況時保持冷靜。即使應急資金用完了，也可以利用之前的消費記錄來規劃下一次的儲蓄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法