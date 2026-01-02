緯創、緯穎連發重大訊息 強化北美AI產能佈局

緯創、緯穎集團內部多家子公司於一年內累積取得營業用設備達新台幣5億元以上，投資重心聚焦美國與墨西哥。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）與關係企業緯穎（6669）今日連發重訊，擴大北美產能布局，在AI伺服器需求持續帶動下，相關資本支出動能仍在延續當中，集團內部多家子公司於一年內累積取得營業用設備達新台幣5億元以上，投資重心聚焦美國與墨西哥。

緯創與緯穎旗下美國子公司Wiwynn International Corporation及Wiwynn Technology Corporation，於去年至今年初期間陸續採購機器設備，累計投資金額分別約為1902.69萬美元與4777.21萬美元（約新台幣5.97億元與15億元），公司指出，相關設備投資主要為營運所需，採比價後議價方式決定，價格參考市場行情。

除了設備採購之外，緯穎亦同步指出，旗下美國子公司針對位於德州Socorro的廠房進行建築物改良，相關工程金額約3527.84萬美元（約新台幣12.02億元），顯示美國據點除產線設備外，亦持續強化廠房與生產環境，以因應後續產能需求。

墨西哥方面，緯創與緯穎旗下子公司Wiwynn Mexico已於一年內累積取得營業用設備金額約1685.02萬美元（約新台幣5.29億元），同樣以營運需求為主要目的。市場解讀，墨西哥廠區除可支援北美客戶交付節奏外，也有助於供應鏈區域化與關稅風險分散。

法人指出，隨著AI伺服器需求維持高檔，相關ODM廠持續透過設備更新與廠房擴充，強化北美在地製造與交付能力，緯創與緯穎過去即多次強調，將依客戶需求與訂單能見度，滾動式調整全球產能配置。此次設備採購與廠房改良同步推進，也顯示AI伺服器相關投資動能仍在延續，後續對營運的挹注效益，仍有待實際出貨與需求變化進一步觀察。

