搶先卡位金融職涯！中信金2026徵才啟動 大舉招募逾7150人

中信金控2026年徵才啟動，招募逾7150人。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕畢業季將至，第一份工作怎麼選？中國信託金控今（2）日宣布，正式啟動2026年度人才招募「Top Gun計畫」，全年預計徵才超過7150人，橫跨銀行、保險、證券及金控核心單位，將提供完善的人才培育機制，以系統化養成及實務歷練，打造各領域關鍵人才，培養臺灣金融業最強戰隊，今年將畢業的新鮮人可搶先卡位。

其中最受矚目的「儲備幹部（MA）計畫」，是金控領導及策略人才的重要培育機制，橫跨金控、銀行、保險事業。中信金控指出，該計畫是國內金融業少數「2年可升任經理」的人才培育制度，完訓率超過8成，且結訓後每2人就有1人晉升主管或承擔海外、跨國任務，具高度挑戰性。

中信金表示，MA計畫涵蓋經營管理、財務、人資、投資專案，以及銀行的法金、個金、科技創新與風險管理等領域；收件至3月15日止。去（2025）年推出的進化版「Rising Star學期實習計畫」，表現亮眼的學期實習生，還有機會提前取得MA門票，讓在校生無縫接軌職場。

除MA外，對有志國際舞台的新鮮人，中信金控持續推動「國際法金業務菁英（IRM）計畫」，透過輪調訓練與跨境實戰，培育能直接派駐美國、香港、新加坡等市場的法人金融人才；另有「法金儲備RM」、「儲備理財專員（JFA）」等計畫，讓不同性格與專長的新鮮人都能找到合適的起點。

保險與證券方面，台灣人壽持續擴大「保險人才農場計畫」，因應保險業務持續成長，台灣人壽今年同步擴大業務人員招募，提供行銷、售後服務與數位工具完整培訓；中國信託證券則首度推出「投資銀行儲備菁英計畫」，提供系統化培訓及實務案例演練。

