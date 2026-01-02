追台積不擇手段？記憶體爆搶貨大戰 傳三星要求綁代工訂單

記憶體價格狂飆，供貨緊張。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體價格狂飆供貨短缺，包括微軟、Google和Meta在內的科技巨頭不得不將採購主管派駐南韓，與三星和SK海力士談判供貨契約，但談判過程並不順利。一位知名分析師在社群平台稱，三星正向 Google、AMD 和 Amazon 推銷先進封裝，作為一站式解決方案，並捆綁 DRAM 與代工服務。他還爆料，三星這次採取強硬立場，如果IC設計公司想要獲得三星的HBM（高頻寬記憶體），至少要將一部分晶片訂單交給三星代工。

分析師Jukan在社群平台X上PO文稱，根據韓媒的消息，Google 無法取得足夠的 CoWoS 產能，將 2026 年 TPU 的生產量從原定的 400 萬台目標下調至 300 萬台。

請繼續往下閱讀...

同時，三星正向 Google、AMD 和 Amazon 推銷先進封裝，作為一站式解決方案，並捆綁 DRAM 與代工服務。

Jukan進一步補充，稱自己也聽到有趣的訊息，顯然三星採取強硬手段，如果一家無晶圓廠公司想取得三星的 HBM，三星要求他們至少部分晶片訂單必須交給三星代工。他說，時代變了這麼多，真是不可思議。以前沒有人想用三星 HBM，但現在三星把 HBM 綁進自家代工服務。

對此，網友紛紛回應，有人說，「強迫客戶並不是好主意」、「這說法相當誇張，捆綁銷售是違法的」、「如果是真的，就太短視了」。

另有網友不相信三星會這樣做，網友稱：「我不太相信這個謠言。會買 HBM 的都是 AI 晶片製造商，如果能從三星買，考慮到台積電的產能有限，他們早就這麼做了。三星需要先理清代工混亂。」

還有網友酸爆，「下個月，IC設計廠商如果想下 HBM 訂單，還得買三星 Galaxy 摺疊手機和冰箱。從現在開始，這就是全套。」

I did hear something interesting too.



Apparently, Samsung is playing hardball—if a fabless company wants to secure Samsung’s HBM, Samsung is demanding that they place at least some of their chip orders with Samsung Foundry.



Isn’t it wild how times have changed? No one wanted to… https://t.co/Lz09AT20mL — Jukan （@jukan05） January 1, 2026

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法