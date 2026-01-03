華航首位空服員董事長 高星潢憑經驗拒絕一架客機

華航董事長高星潢指出，經營企業如同開一架更大的飛機。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕若波音、空中巴士順利交機，國航將陸續迎接新機交機潮，一解疫情後的缺機荒，而全球鬧機荒的2025年，華航董事長高星潢曾否決購入經營團隊辛苦找來的客機，讓華航省去改艙的時間，以及大筆支出。

疫情後，在爆發性旅遊潮帶動下，航空公司急需新機加入營運，但飛機製造商因人力、零組件等因素，交機遞延，因此全球航空公司莫不積極尋求租機、收購他家航空公司飛機因應。

請繼續往下閱讀...

華航也因應旅遊潮，亟盼新機加入營運，因此高星潢交付高階主管的首要任務，就是增加華航機隊的數量。而高階主管也不負所託，在全球積極蒐羅後，終於找到幾架飛機解華航缺機之苦，但其中一架卻被高星潢果斷地否決。

至於為何斷然否決那架飛機，高星潢說，這是來自以前當過空服員的經驗。那架飛機原本是低成本航空公司使用，華航購入後，雖然可以改艙，調整機椅空間，但一放大機椅的空間，連帶上方的飛機氧氣罩裝置也要重置，且低成本航空的飛機廚房設施不齊全，加熱預製餐點的烤箱、熱水壺、咖啡機、冰箱（保溫箱）等都沒有，若要加裝，不僅受限空間不足，電力設備等也要重新配置，等全部改艙完，新機可能也要交機了。

從基層空服員到飛行員 如今扛下華航大旗

高星潢2025年三月接下華航董事長重擔，寫下國內航空界首位從基層空服員、飛行員一路晉升到董事長傳奇。空服員的經驗，讓他明確做出購機與否的決定，飛行員的歷練更讓他將經營華航視為開一架更大的飛機，在員工是機組成員下，他要如機長般帶領華航整個團隊，促進合作，協力達成目標，將華航打造成一個大家庭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法