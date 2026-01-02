新光人壽和台新人壽正式合併 總資產規模近4兆

新光人壽和台新人壽今日舉辦合併茶會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新新光金控子公司新光人壽與台新人壽，在2026年的第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」。合併後合約服務邊際（CSM）累積金額更將突破2500億元，總資產規模近4兆元，位居壽險業第4大。

合併後首日即召開董事會推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理，並於今日舉辦合併茶會，並進行啟動儀式與新團隊介紹。

台新新光金控董事長吳東亮親自出席合併茶會，他在致詞時表示，回想1963年父親吳火獅創辦新光人壽，在那個經濟快速發展的年代，看見台灣的家庭對於安穩生活的需求，一戶一戶打下基礎，讓新光人壽能夠然後成為一個為大家遮風避雨的公司，到今天建立起嚴密的服務網路。

吳東亮說，新光人壽的每一份參與都是對這片土地、對所有臺灣民眾最堅定的關懷與理念，也是新光品牌深植人心的意義。因此台新人壽合併新光人壽，將繼續沿用「新光人壽」的品牌名，正是對新光品牌深受信賴，以及對經營團隊的高度肯定。

新光人壽董事長魏寶生表示，此次合併不只是兩家企業的結合，更是台灣保險業一次具有指標意義的整合與提升。他提到，新壽是第一家自願公布CSM的國內壽險，去年CSM達到620億元，年增6成以上，合併後的CSM將達2500億元以上，成為今年起每年穩定獲利基礎。他並引總經理黃敏義說過的話，如今新壽已經浴火重生，是「浴火鳳凰」了。

魏寶生說，台新人壽與新光人壽合併後總資產規模突破4兆元，新光人壽因應2026年國際新制IFRS 17與ICS的接軌，接軌合併後ICS自有資本比率有望達到130%以上，且合併後淨值提升近1%，來到2000億元以上，更有助於因應未來的市場波動。

魏寶生指出，合併後業務團隊擴增2000人以上，整體業務團隊達到1萬8000人，也帶動健康及傷害險保費收入27%的成長，同時運用AI導入客戶系統。

他也說，台新人壽源自美國最受尊崇的百年壽險公司保德信。延續保德信見長的保障型保單，加上最近推出的分紅保單，使原本就完善的新光人壽產品線，更加強化。此外，台新人壽在銀行保險的優異表現，合併後今年預估將銷 500億元以上，成為銀行保險市場第一。他說，新壽與台新銀行均已獲核准進入高雄亞洲資產管理中心，未來一定會加強合作。

為歡慶正式合併，新光人壽也祭出回饋活動，第一重「感恩相伴，紅包天天抽」即日起至3月17日止，只要至活動網站登入LINE帳號參加抽紅包遊戲，就有機會隨機獲得星巴克星享飲料券、超商電子卡等紅包禮；第二重「感恩支持，成交抽百萬大禮」，只要於3月17日前投保壽險新契約並經承保完畢，每件契約可獲得一組摸彩序號，有機會抽中Apple iPhone 17 等大獎，並於活動首月特別加碼推出抽江蕙演唱會門票活動。

