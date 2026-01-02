2026年綠能躉購費率出爐 深層地熱最高每度逾8元

中油攜手中研院，於宜蘭員山開鑿我國首座深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部於今（2）日正式公告2026年度再生能源電能躉購費率及其計算公式。和去年11月預告相比，費率並未調整；但隨著地熱向4千公尺深層開發，也訂出「次世代」費率，每度超過8元，是所有再生能源躉購費率當中最高。

經濟部說明，2026年度躉購費率的獎勵及配套措施重點在於延續我國再生能源發展量能，並依實務發展情形新增及調整部分機制，以擴大再生能源設置誘因。費率審議期間各界意見均納入並經躉購費率審定會審慎評估。

針對太陽光電，新增汰舊換新機制，而今年上、下二期費率均相同，價格約3.5元到5.6元左右；針對傳統型地熱發電設備，考量國內商業模式仍處於發展初期，為確保業者資金調度穩定性，將維持階梯式躉購費率機制，未達5000kw前10年7.24元、後10年約3.5元；值得注意是，國內地熱正往深層開發，因此也訂出次世代深層地熱價格，每度約8.5522元。

經濟部指出，審議期間針對草案預告及預告期間聽證會議中，外界關切議題包括浮動式離岸風電躉購分類、傳統型地熱躉購容量級距分界、廢棄物躉購類別及費率合宜性等意見，審定會均依躉購費率審定原則及整體政策考量，以具公信力成本資料進行討論。後續將持續蒐集相關資訊，並視市場及技術發展情形滾動檢討調整。

經濟部強調，2026年度躉購費率審定作業係秉持公平、公正、透明及嚴謹程序，合理訂定符合我國發展環境的再生能源電能躉購費率及相關獎勵及配套措施。

