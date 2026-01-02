比大盤強1倍！勞動基金台股部位報酬近4成 全年收益衝1.2兆

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，多元分散布局以降低市場波動對基金收益的影響。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金投資收益亮眼，去年前11月大賺9762億元，整體高達7兆6951億元的基金規模中，21%的台股部位，前11月的報酬率高達39.36%，較台股前11月大盤漲幅19.93%高出1倍。由於12月台股持續上漲4.84%，全年漲幅達25.7%。根據目前國內外指數推估，今年勞動基金收益可望續創新高，全年收益數上看1.2兆元，續創歷年新高。

展望115年的基金表現，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，勞動基金績效在113年已創新高，114年的表現又可望繼續超越，但在歷經2年大漲後，投資市場的多數標的已不算便宜，雖然不代表不會再漲，但要找便宜的資產不容易，波動也比較大，對勞動基金這種大型法人而言，無法採取短進短出的操作，必須以長期布局為主，因此今年的採取區間操作的可能性最高。預期115年市場還是會向上，只是不會如去年4月開始的一路往上衝，而是以箱型區間波動的機率較大。

請繼續往下閱讀...

勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模7兆6951億元，累計收益數達9762億元，收益率 14.10％。

各大基金今年報酬率持續衝高，其中舊制勞退基金前11月報酬率高達20.07％，收益數1833.8億元；新制勞退基金規模已達5兆1006 億元、收益率13.70％，累計收益金額達6511.7億元；勞保基金規模為1兆2943 億元，收益率13.41％，前11月收益數1373.6億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，各主要基金的報酬率不同，主要因各基金的屬性及法規限制不同，可投資標的有別，不過，外界經常關注勞動基金的投資績效是否與贏過台股，以目前整體基金規模7兆6951億元中，包含自營及委外，21%的資金佈局在國內股市，今年前11月的投資績效約39.39%，同期台股大盤漲幅19.93%，明顯「賺贏」台股大盤。

至於其他的資金配置，劉麗茹分析，海外資產規模58%，包含股、債及匯率因素，今年前11月海外整體報酬率10.2%；國內資產除了21%台股，其他21%包含債券、存款、短期票券及另類資產，今年國內債券收益率僅2%。勞動基金是以獲取長期穩健收益為目標，採取長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法