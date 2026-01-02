選我選我！外媒點名2026最值得買入的2檔AI股是「它們」

美國投資媒體《Motley Fool》推薦2026年最值得買入的2檔AI股，輝達是其中之一。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒指出，股市有許多AI概念股，要從中挑選幾檔可能會讓人眼花撩亂。重要的是要考慮每家公司目前的發展歷程、競爭對手以及未來的前景，有2檔AI概念股看起來尤其值得在2026年大量買入，那就是輝達及亞馬遜。

美國投資媒體《Motley Fool》報導，近年來，AI作為一項潛在的顛覆性技術脫穎而出。人們認為，AI將使世界運作更有效率，更重要的是，它還能幫助企業節省成本，並提升其快速創新能力。而且，AI市場預計將在短短幾年內達到數兆美元，未來可能還有更多機會從中獲利。

考慮每家公司目前的發展歷程、競爭對手以及未來的前景，2檔AI概念股看起來尤其值得在2026年大量買入。

1、輝達：輝達憑藉在AI晶片市場的統治地位，該公司可能是全球最知名的AI股票。該公司生產的圖形處理器（GPU）為大型語言模型（LLM）的訓練和推理等頂級AI任務提供動力。這家科技巨頭受益於早期進入AI市場，並且一直專注於創新，使其始終保持領先。

這一切都帶來了巨大的獲利成長，近幾季營收和淨利均實現了兩位數甚至三位數的成長，營收更是創下歷史新高。輝達不僅推動了AI熱潮的早期發展，也完全有能力引領未來的發展。這是因為輝達已針對推理（被視為AI下一個主要成長領域）定制了晶片，並拓展了產品和服務範圍，以滿足客戶的各種AI需求。

隨著AI的發展，輝達很可能繼續保持顯著成長，這使得它成為來年一個明智的投資選擇。

2、亞馬遜：亞馬遜既是AI的用戶，也是AI的銷售商，這幫助它成為AI競賽的早期贏家之一。該公司將AI應用於其電子商務業務，例如，幫助其設計更有效率的配送路線，並為顧客提供購物指導。透過讓購物更便利、配送更快，顧客更有可能再次光顧，而效率的提升也有助於亞馬遜降低服務成本。

雖然投資人可能主要將亞馬遜與電子商務聯繫起來，但該公司最大的利潤驅動力實際上是另一項業務：雲端運算。而透過其子公司亞馬遜網路服務（AWS），該公司正在AI領域取得重大勝利。

身為全球最大的雲端服務供應商，AWS 為客戶提供種類繁多的 AI 產品和服務，從領先的輝達晶片和 AWS 自研的、面向注重成本客戶的晶片，到名為Amazon Bedrock 的全託管 AI 服務，應有盡有。

亞馬遜無疑是值得投資的AI概念股，因為該公司多年來憑藉其電子商務和雲端運算業務實現了持續成長——因此，其營收並非完全依賴AI。但AI為亞馬遜未來幾年帶來了爆炸性成長的潛力，使其前景更加光明。

如今，它的本益比僅為預期收益的32 倍，對於任何AI投資組合來說，這都是一檔價格合理的科技股。

