土銀元旦起承辦國軍官兵急難貸款 最高可貸120萬元

〔記者陳梅英／台北報導〕為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自2026年元旦起，受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵在面臨突發狀況時的即時金融支援。貸款項目涵蓋傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護及小額紓困等七大類別，其中小額紓困貸款每人上限為新台幣20萬元，其餘六項貸款上限皆為新台幣60萬元；若因多重急難事由申請多項貸款，每人最高可貸金額為新台幣120萬元。

土銀表示，當國軍官兵遭遇家庭變故、突發醫療支出等不可預期的緊急情況時，可由官兵本人透過國防部提出申請，經國防部審核通過後，將由土銀專責承辦的22家分行完成對保與撥款作業，在兼顧風險控管的同時，提供具有人性關懷的金融服務。

「國軍官兵急難貸款」利率係依中華郵政2年期定期儲蓄存款機動利率，減年息0.025個百分點計算，並採機動調整，目前利率為1.695%。還款方式採每月自官兵薪餉就源扣繳；若發生停職、免職、撤職、退伍、解除召集或停役，或廢止原核定起役等情形，則須於離職前一次清償貸款。

土銀長期承辦勞工保險被保險人紓困貸款、微型創業鳳凰貸款及青年創業貸款等多項政策性金融措施，此次獲選為「國軍官兵急難貸款」指定銀行，土銀指出，將秉持「急需即助、專款專用」的核心原則，提供現役國軍官兵即時且穩健的金融協助，持續以台灣最值得信賴的金融夥伴為使命，協助強化國家韌性並促進社會穩定發展。

